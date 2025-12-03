Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (03/12), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, Copa da Itália, Copa da Alemanha e outras competições internacionais.

Às 15h, o Athletic Bilbao jogará contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Ceará pela Série A do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Fortaleza x Corinthians - 19h - SporTV e Premiere Bragantino x Vitória - 19h - Premiere Juventude x Santos - 19h30 - Amazon Prime Video São Paulo x Internacional - 20h - Premiere Bahia x Sport Recife - 20h - Premiere Flamengo x Ceará - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere Atlético-MG x Palmeiras - 21h30 - TV Globo (SP e MG) e Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

Athletic Bilbao x Real Madrid - 15h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Arsenal x Brentford - 16h30 - ESPN 4 e Disney+ Brighton x Aston Villa - 16h30 - Disney+ Burnley x Crystal Palace - 16h30 - Disney+ Wolverhampton x Nottingham Forest - 16h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Leeds x Chelsea - 17h15 - XSports e Disney+ Liverpool x Sunderland - 17h15 - ESPN e Disney+

Copa da Alemanha

Bochum x Stuttgart - 14h - XSports e Disney+ Freiburg x Darmstadt - 14h - Disney+ Hamburg x Holstein Kiel - 16h45 - Disney+ Union Berlin x Bayern de Munique - 16h45 - ESPN 2 e Disney+

Coppa Italia

Atalanta x Genoa - 11h - SportyNet e Youtube (SportyNet) Napoli x Cagliari - 14h - SportyNet e Youtube (SportyNet) Inter de Milão x Venezia - 17h - SportyNet e Youtube (SportyNet)

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h30 - Flamengo x Ceará - Brasileirão 21h30 - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

16h30 - Arsenal x Brentford - Premier League 16h45 - Union Berlin x Bayern de Munique - Copa da Alemanha 17h15 - Liverpool x Sunderland - Premier League

SporTV

19h - Fortaleza x Corinthians - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

14h - Bochum x Stuttgart - Copa da Alemanha 14h - Freiburg x Darmstadt - Copa da Alemanha 15h - Athletic Bilbao x Real Madrid - La Liga 16h30 - Arsenal x Brentford - Premier League 16h30 - Brighton x Aston Villa - Premier League 16h30 - Burnley x Crystal Palace - Premier League 16h30 - Wolverhampton x Nottingham Forest - Premier League 16h45 - Union Berlin x Bayern de Munique - Copa da Alemanha 16h45 - Hamburg x Holstein Kiel - Copa da Alemanha 17h15 - Liverpool x Sunderland - Premier League 17h15 - Leeds x Chelsea - Premier League

Premiere

19h - Fortaleza x Corinthians - Brasileirão 19h - Bragantino x Vitória - Brasileirão 20h - São Paulo x Internacional - Brasileirão 20h - Bahia x Sport Recife - Brasileirão 21h30 - Flamengo x Ceará - Brasileirão 21h30 - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

11h - Atalanta x Genoa - Copa da Itália 14h - Napoli x Cagliari - Copa da Itália 17h - Inter de Milão x Venezia - Copa da Itália