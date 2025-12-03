Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Juventude e Santos jogarão pelo Brasileirão às 19h30 (Fernando Alves/ Facebook/ @juventude)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (03/12), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, Copa da Itália, Copa da Alemanha outras competições internacionais.

Às 15h, o Athletic Bilbao jogará contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Ceará pela Série A do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Fortaleza x Corinthians - 19h - SporTV e Premiere
  2. Bragantino x Vitória - 19h - Premiere
  3. Juventude x Santos - 19h30 - Amazon Prime Video
  4. São Paulo x Internacional - 20h - Premiere
  5. Bahia x Sport Recife - 20h - Premiere
  6. Flamengo x Ceará - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere
  7. Atlético-MG x Palmeiras - 21h30 - TV Globo (SP e MG) e Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Athletic Bilbao x Real Madrid - 15h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Arsenal x Brentford - 16h30 - ESPN 4 e Disney+
  2. Brighton x Aston Villa - 16h30 - Disney+
  3. Burnley x Crystal Palace - 16h30 - Disney+
  4. Wolverhampton x Nottingham Forest - 16h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  5. Leeds x Chelsea - 17h15 - XSports e Disney+
  6. Liverpool x Sunderland - 17h15 - ESPN e Disney+

Copa da Alemanha

  1. Bochum x Stuttgart - 14h - XSports e Disney+
  2. Freiburg x Darmstadt - 14h - Disney+
  3. Hamburg x Holstein Kiel - 16h45 - Disney+
  4. Union Berlin x Bayern de Munique - 16h45 - ESPN 2 e Disney+

Coppa Italia

  1. Atalanta x Genoa - 11h - SportyNet e Youtube (SportyNet)
  2. Napoli x Cagliari - 14h - SportyNet e Youtube (SportyNet)
  3. Inter de Milão x Venezia - 17h - SportyNet e Youtube (SportyNet)

Onde assistir ao jogo de Ath. Bilbao e Real Madrid; veja o horário

O jogo entre Ath Bilbao x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Inter; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Internacional terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Ceará; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Ceará terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Atlético e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo (SP e MG) e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Flamengo x Ceará - Brasileirão
  2. 21h30 - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

  1. 16h30 - Arsenal x Brentford - Premier League
  2. 16h45 - Union Berlin x Bayern de Munique - Copa da Alemanha
  3. 17h15 - Liverpool x Sunderland - Premier League

SporTV

  1. 19h - Fortaleza x Corinthians - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

  1. 14h - Bochum x Stuttgart - Copa da Alemanha
  2. 14h - Freiburg x Darmstadt - Copa da Alemanha
  3. 15h - Athletic Bilbao x Real Madrid - La Liga
  4. 16h30 - Arsenal x Brentford - Premier League
  5. 16h30 - Brighton x Aston Villa - Premier League
  6. 16h30 - Burnley x Crystal Palace - Premier League
  7. 16h30 - Wolverhampton x Nottingham Forest - Premier League
  8. 16h45 - Union Berlin x Bayern de Munique - Copa da Alemanha
  9. 16h45 - Hamburg x Holstein Kiel - Copa da Alemanha
  10. 17h15 - Liverpool x Sunderland - Premier League
  11. 17h15 - Leeds x Chelsea - Premier League

Premiere

  1. 19h - Fortaleza x Corinthians - Brasileirão
  2. 19h - Bragantino x Vitória - Brasileirão
  3. 20h - São Paulo x Internacional - Brasileirão
  4. 20h - Bahia x Sport Recife - Brasileirão
  5. 21h30 - Flamengo x Ceará - Brasileirão
  6. 21h30 - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

  1. 11h - Atalanta x Genoa - Copa da Itália
  2. 14h - Napoli x Cagliari - Copa da Itália
  3. 17h - Inter de Milão x Venezia - Copa da Itália
