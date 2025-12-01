Capa Jornal Amazônia
Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

Caio Maia
Marcos Braz fala sobre a próxima temporada. (Igor Mota / O Liberal)

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, falou pela primeira vez com a imprensa após o acesso do clube à Série A do Brasileirão, conquistado no domingo (24), após vitória sobre o Goiás, no Mangueirão. Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o dirigente afirmou que tem feito viagens ao Sudeste do Brasil para formar um novo elenco para a temporada de 2026. Afinal, segundo ele, “time não se monta parado”.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Logo depois do acesso eu saí de Belém, mas não parei. Tô sempre trabalhando pro clube. Fui pra Piracicaba — que é a cidade do Guto pra falar sobre contrato — e agora tô no Rio de Janeiro, onde vou ficar dois dias. Depois vou pra São Paulo e, de lá, volto pra Belém. Tudo pelo Remo. Não adianta estar em Belém pra fazer elenco. Aí você faz com intermediário. Eu vou nos caras. Vou no jogador direto”, disse Braz.

A negociação principal do dirigente, no momento, é com o treinador Guto Ferreira, que não tem contrato para a próxima temporada. No entanto, segundo apuração da reportagem, o Remo está bastante otimista com a renovação e a tendência é que o acordo seja fechado até a próxima semana.

Enquanto a negociação de Guto Ferreira avança, a do próprio Braz com o clube parece estar em “modo repouso”. O dirigente afirma que apenas quando voltar a Belém tratará do assunto com o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão.

“Conquistamos nossos objetivos no ano, mas meu contrato com o clube não tem renovação automática. Meu contrato é até dia 31 de dezembro. Eu acredito que, quando eu voltar pra Belém, vai estar tudo acertado, não deve ter problema. Mas, até lá, eu continuo trabalhando, dedicado ao clube”, explicou.

Braz também deu detalhes sobre a pré-temporada de 2026. Segundo ele, o elenco profissional do Leão deve se reapresentar no dia 2 de janeiro, 22 dias antes do início do Parazão e 26 dias antes do início da Série A. Nesse período, obras no CT devem ser feitas para receber os atletas, sobretudo no gramado.

“Temos várias obras lá, mas, com certeza, não dará tempo pra entregar logo em janeiro. Estamos melhorando as coisas, mudando o gramado, vamos ver o que dá pra fazer”, disse.

Braz finalizou a entrevista fazendo um lamento: a antecipação do calendário nacional em 2026. Agora, com as mudanças propostas pela CBF, a elite do Brasileirão começará dia 28 de janeiro, uma quarta-feira. O dirigente questionou a escolha, sobretudo para os times que ascenderam da Série B.

“Acho que as pessoas não têm noção do quanto isso atrapalha. O meu problema nem é o Parazão. O meu problema é ter, no dia 28 de janeiro, um elenco bom pra entrar em campo. Estamos fazendo o possível pra montar o melhor elenco possível até lá”, lamentou.

 

