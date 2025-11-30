Diego Hernandez faz tatuagem com número da camisa do Remo: 'Eternizado na pele' Jogador tatuou o número 33, muito simbólico para o clube azulino O Liberal 30.11.25 15h38 Jogador eternizou a numeração da sua camisa no Leão Azul (Wagner Santana / O LIberal / Reprodução / Instagram) Destaque do Remo na reta final da Série B, o uruguaio Diego Hernandez eternizou o clube no corpo após a conquista do acesso à elite do futebol brasileiro. O atacante tatuou o número 33, número da camisa que usa na equipe azulina, na mão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Eternizado na pele do nosso camisa 33”, compartilhou o Remo nas redes sociais. O jogador fez a tatuagem ao lado da palavra predestinado, também tatuada na mão. O número 33 tem um significado muito importante para o clube azulino. Ele representa a quantidade de jogos que o Remo ficou sem perder para o maior rival, Paysandu, na década de 1990, sequência que durou quatro anos, seis meses e 24 dias, encerrada apenas em 1997, e hoje é considerada o maior tabu da história dos clássicos. VEJA MAIS Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube Panagiotis exalta sua escolha em jogar no Remo: 'Longe de tudo e sozinho, realizei esse sonho' Volante grego publicou mensagem na quarta-feira afirmando que jogo do acesso foi o melhor de sua vida Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número Curiosidade Além disso, alguns torcedores apontaram nas redes sociais a coincidência de o número ser o nome da padroeira do Uruguai, país de origem de Diego, a Nossa Senhora dos Trinta e Três (Virgen de los Treinta y Tres). A santa é uma representação da Virgem Maria, que recebeu esse nome da população pois, em 1825, durante a guerra, 33 soldados pediram proteção e juraram lealdade na luta pela independência do país. Trajetória Hernández chegou aqui em julho de 2025 e aceitou usar a camisa 33, que no início da temporada foi dada a Felipe Vizeu. O jogador não correspondia às expectativas e trocou para o número 9 até deixar o time. Na coletiva de apresentação na época, o uruguaio disse que sabia da responsabilidade e do peso da numeração, e iria aceitar o desafio. A escolha deu certo. O atacante foi um dos destaques da equipe na segunda etapa da competição. Foram 14 jogos, três gols e duas assistências do jogador. Hernández pertence ao Botafogo e está emprestado ao Remo. Conforme as informações, o jogador tem contrato com o clube azulino até a metade de 2026, mas ainda não está claro se o atacante realmente vai ficar no time, visto que o Fogão pode solicitar o retorno do atleta. Palavras-chave esportes futebol remo diego hernandez 