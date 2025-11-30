Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 O Liberal 30.11.25 9h01 Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai (Divulgação/Conmebol) A final da Copa Libertadores de 2026 será realizada no histórico Estádio Centenario, em Montevidéu, capital do Uruguai. A confirmação foi feita pelo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez. O Flamengo conquistou a edição de 2025 sobre o Palmeiras, em Lima, no Peru, no último sábado (29). “Nosso conselho decidiu que no próximo ano vai ser em Montevidéu. Será no Centenario, justo onde o Mundial de 2030 vai começar”, declarou Domínguez em entrevista ao canal ESPN, reiterando a escolha do local para a decisão. Retorno ao palco histórico A escolha marca o retorno da decisão da Libertadores ao Estádio Centenario, que já havia sediado a final única do torneio em 2021. Naquela ocasião, a partida foi disputada entre Palmeiras e Flamengo, com vitória dos paulistas por 2 a 1. VEJA MAIS Flamengo se torna o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores; veja lista de campeões O clube rubro-negro ergueu a taça em 1981, 2019, 2022 e agora em 2025 Mangueirão ganha iluminação vermelha em homenagem ao tetra do Flamengo na Libertadores Estádio Olímpico do Pará ficou colorido na noite deste sábado (29) para celebrar a conquista do time carioca Sócios em Belém, flamenguista e palmeirense mantêm a 'resenha' após a final da Libertadores 2025 Ederson Neves e Nazareno Pinheiro, parceiros há 20 anos, divergem sobre a arbitragem e o desempenho dos times, mas garantem que a 'resenha' fortalece a união Além da final da Libertadores, o Centenario se prepara para ser palco da partida de abertura da Copa do Mundo de 2030. O torneio terá a maior parte de seus jogos realizados em Marrocos, Portugal e Espanha, mas também contará com partidas pontuais na Argentina e no Paraguai, além do jogo inaugural no Uruguai. Sedes da Copa Sul-Americana A Conmebol aproveitou para anunciar, na última sexta-feira, as sedes das próximas duas finais únicas da Copa Sul-Americana. Diferentemente da Libertadores, o segundo torneio de clubes mais importante da entidade terá locais inéditos nas próximas decisões: 2026: Barranquilla, Colômbia 2027: Santa Cruz de la Sierra, Bolívia Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026 01.12.25 17h20 série a Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A 01.12.25 16h51 Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 Mais esportes Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual 01.12.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A 30.11.25 18h32 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.12.25 7h00