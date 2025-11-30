Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser

A final da Copa Libertadores de 2026 será realizada no histórico Estádio Centenario, em Montevidéu, capital do Uruguai. A confirmação foi feita pelo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez. O Flamengo conquistou a edição de 2025 sobre o Palmeiras, em Lima, no Peru, no último sábado (29).

“Nosso conselho decidiu que no próximo ano vai ser em Montevidéu. Será no Centenario, justo onde o Mundial de 2030 vai começar”, declarou Domínguez em entrevista ao canal ESPN, reiterando a escolha do local para a decisão.

Retorno ao palco histórico

A escolha marca o retorno da decisão da Libertadores ao Estádio Centenario, que já havia sediado a final única do torneio em 2021. Naquela ocasião, a partida foi disputada entre Palmeiras e Flamengo, com vitória dos paulistas por 2 a 1.

Além da final da Libertadores, o Centenario se prepara para ser palco da partida de abertura da Copa do Mundo de 2030. O torneio terá a maior parte de seus jogos realizados em Marrocos, Portugal e Espanha, mas também contará com partidas pontuais na Argentina e no Paraguai, além do jogo inaugural no Uruguai.

Sedes da Copa Sul-Americana

A Conmebol aproveitou para anunciar, na última sexta-feira, as sedes das próximas duas finais únicas da Copa Sul-Americana. Diferentemente da Libertadores, o segundo torneio de clubes mais importante da entidade terá locais inéditos nas próximas decisões:

2026: Barranquilla, Colômbia

Barranquilla, Colômbia 2027: Santa Cruz de la Sierra, Bolívia