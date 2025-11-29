Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru O Liberal 29.11.25 18h13 Vendedoras ambulantes peruanas tentavam chamar atenção de torcedores antes do jogo, em Lima, no Peru. (Reprodução / @abnerluiz) Toda final de campeonato de futebol tem suas tradições, uma delas que não falta em nenhum canto do Brasil, e nem do Peru, é o ‘churrasquinho de gato’ na entrada do estádio. Muitos torcedores entravam no estádio Monumental de Lima, no Peru, aproveitaram para comer o tradicional churrasquinho. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O jornalista do Grupo Liberal Abner Luiz flagrou a animação dos vendedores peruanos que aproveitam a movimentação dos brasileiros para fazer uma renda com a final entre Palmeiras e Flamengo na Copa Libertadores da América. O jogo ocorrerá a partir das 18h deste sábado (29). Vendedores de bebidas e comidas gritavam para chamar a atenção dos torcedores. Você poderá acompanhar todos os detalhes da movimentação de entrada no estádio e da festa das torcidas, a partir das 16h, pela Rádio Liberal+, no deal 98,9 Mhz e pelo Youtube, e também pelo portal OLIBERAL.COM. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes final da libertadores 2025 flamengo e palmeiras churrasquinho de gato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01