Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima

Toda final de campeonato de futebol tem suas tradições, uma delas que não falta em nenhum canto do Brasil, e nem do Peru, é o ‘churrasquinho de gato’ na entrada do estádio. Muitos torcedores entravam no estádio Monumental de Lima, no Peru, aproveitaram para comer o tradicional churrasquinho.

O jornalista do Grupo Liberal Abner Luiz flagrou a animação dos vendedores peruanos que aproveitam a movimentação dos brasileiros para fazer uma renda com a final entre Palmeiras e Flamengo na Copa Libertadores da América. O jogo ocorrerá a partir das 18h deste sábado (29). Vendedores de bebidas e comidas gritavam para chamar a atenção dos torcedores.

Você poderá acompanhar todos os detalhes da movimentação de entrada no estádio e da festa das torcidas, a partir das 16h, pela Rádio Liberal+, no deal 98,9 Mhz e pelo Youtube, e também pelo portal OLIBERAL.COM.