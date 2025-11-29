Flamengo se torna o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores; veja lista de campeões O clube rubro-negro ergueu a taça em 1981, 2019, 2022 e agora em 2025 Estadão Conteúdo 29.11.25 20h57 O Flamengo conquistou neste sábado, 29, o quarto título de Copa Libertadores da América na história. A equipe carioca derrotou o Palmeiras na grande decisão disputada no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O clube rubro-negro ergueu a taça em 1981, 2019, 2022 e agora em 2025. O Flamengo é o time brasileiro que mais vezes conquistou o troféu da competição continental. O Palmeiras permanece com três títulos. Outros times brasileiros com três conquistas do torneio são: Grêmio, Santos e São Paulo. Cruzeiro e Internacional ganharam a Libertadores duas vezes cada um. As equipes nacionais com um troféu são: Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense e Botafogo. Com a conquista do Flamengo, o Brasil soma 25 títulos de Copa Libertadores da América, no topo do ranking. O País iguala o número de taças dos clubes argentinos. As últimas sete edições da competição foram vencidas por times do Brasil. No entanto, o Independiente, da Argentina, ainda é o recordista de títulos, com sete troféus. Lista de campeões da Libertadores: 7 títulos Independiente (ARG) - 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984 6 títulos Boca Juniors (ARG) - 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007 5 títulos Peñarol (URU) - 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987 4 títulos Estudiantes (ARG) - 1968, 1969, 1970 e 2009 River Plate (ARG) - 1986, 1996, 2015 e 2018 Flamengo (BRA) - 1981, 2019, 2022 e 2025 3 títulos Nacional (URU) - 1971, 1980 e 1988 Olimpia (PAR) - 1979, 1990 e 2002 São Paulo (BRA) - 1992, 1993 e 2005 Santos (BRA) - 1962, 1963 e 2011 Grêmio (BRA) - 1983, 1995 e 2017 Palmeiras (BRA) - 1999, 2020 e 2021 2 títulos Cruzeiro (BRA) - 1976 e 1997 Atlético Nacional (COL) - 1989 e 2016 Internacional (BRA) - 2006 e 2010 1 título Racing (ARG) - 1967 Argentinos Juniors (ARG) - 1985 Colo Colo (CHI) - 1991 Vélez Sarsfield (ARG) - 1994 Vasco (BRA) - 1998 Once Caldas (COL) - 2004 LDU (EQU) - 2008 Corinthians (BRA) - 2012 Atlético-MG (BRA) - 2013 San Lorenzo (ARG) - 2014 Fluminense (BRA) - 2023 Botafogo (BRA) - 2024 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01