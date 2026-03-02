Paysandu inicia vendas de ingressos para a final do Parazão contra o Remo; veja valores Sócios-torcedores do Paysandu possuem 40% de desconto na compra dos bilhetes. Torcedor comum pagará o valor cheio Fábio Will 02.03.26 15h27 Fiel Bicolor promete apoiar o Papão em mais uma decisão (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu venceu o primeiro clássico Re-Pa da final do Parazão por 2 a 1 e possui a vantagem do empate para levantar sua 51ª taça de Campeão Paraense. O clube alviceleste abriu vendas de ingressos para os sócios-torcedores e também torcedor comum, par ao jogo do próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os sócios adimplentes do programa Sócio Paixão Prime Residencial possuem desconto de 40% no valor dos ingressos. O bilhete custa o valor de R$100 para o setor de arquibancada e está saindo no preço de R$60. O mesmo desconto vale para os sócios-torcedores do plano de cadeira. Quem quiser acompanhar o jogo nesse setor e estiver adimplente, pagará R$96 pelo ingresso. O bilhete com o preço cheio custa o valor R$160. Para adquirir o bilhete, basta acessar o site www.ingressos.paysandu.com.br, procurar a opção do seu sócio e efetuar o pagamento. VEJA MAIS Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa Kleiton Pego deixou o jogo contra o Remo de ambulância após choque com Marllon Júnior Rocha fala em maturidade do Paysandu após vitória: 'Passo importante, mas nada decidido' O treinador falou em disciplina tática, entrega do elenco e pés no chão após o resultado que coloca o Papão muito perto do título estadual Paysandu contrata lateral destaque do Parazão pelo Cametá Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu Já o torcedor comum pode comprar seu bilhete de forma presencial nas Lojas do Paysandu dos Shoppings Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém e Castanheira, além das Lojas do Paysandu de Castanhal, Estádio da Curuzu e também na Sede Social, na Avenida Nazaré. Os valores dos bilhetes custam R$100 o setor arquibancada e R$160 o setor de cadeiras. Os bilhetes também podem ser adquiridos pelo site www.ingressos.paysandu.com.br. Paysandu x Remo voltam a jogar no próximo domingo, pela partida de volta da grande decisão do Parazão. A equipe bicolor venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e precisa de um empate para conquistar o título. Já o Remo precisa vencer por dois gols de diferença para levar o bicampeonato do Parazão. Caso o Remo vença por um gol de diferença, a taça Estrela do Norte será decidida nas cobranças de pênaltis. ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Márcio Tuma defende recuperação judicial no Paysandu e descarta SAF: 'Hoje não é tema em pauta' Decretada pela Justiça no último dia 20, a medida concede ao clube um prazo de 180 dias, período em que as execuções ficam suspensas, até que seja apresentado um plano detalhado para quitar cerca de R$ 75 milhões em débitos 02.03.26 15h35 