Paysandu inicia vendas de ingressos para a final do Parazão contra o Remo; veja valores

O Paysandu venceu o primeiro clássico Re-Pa da final do Parazão por 2 a 1 e possui a vantagem do empate para levantar sua 51ª taça de Campeão Paraense. O clube alviceleste abriu vendas de ingressos para os sócios-torcedores e também torcedor comum, par ao jogo do próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão.

Os sócios adimplentes do programa Sócio Paixão Prime Residencial possuem desconto de 40% no valor dos ingressos. O bilhete custa o valor de R$100 para o setor de arquibancada e está saindo no preço de R$60. O mesmo desconto vale para os sócios-torcedores do plano de cadeira. Quem quiser acompanhar o jogo nesse setor e estiver adimplente, pagará R$96 pelo ingresso. O bilhete com o preço cheio custa o valor R$160. Para adquirir o bilhete, basta acessar o site www.ingressos.paysandu.com.br, procurar a opção do seu sócio e efetuar o pagamento.

Já o torcedor comum pode comprar seu bilhete de forma presencial nas Lojas do Paysandu dos Shoppings Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém e Castanheira, além das Lojas do Paysandu de Castanhal, Estádio da Curuzu e também na Sede Social, na Avenida Nazaré. Os valores dos bilhetes custam R$100 o setor arquibancada e R$160 o setor de cadeiras. Os bilhetes também podem ser adquiridos pelo site www.ingressos.paysandu.com.br.

Paysandu x Remo voltam a jogar no próximo domingo, pela partida de volta da grande decisão do Parazão. A equipe bicolor venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e precisa de um empate para conquistar o título. Já o Remo precisa vencer por dois gols de diferença para levar o bicampeonato do Parazão. Caso o Remo vença por um gol de diferença, a taça Estrela do Norte será decidida nas cobranças de pênaltis.