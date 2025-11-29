Sócios em Belém, flamenguista e palmeirense mantêm a 'resenha' após a final da Libertadores 2025 Ederson Neves e Nazareno Pinheiro, parceiros há 20 anos, divergem sobre a arbitragem e o desempenho dos times, mas garantem que a 'resenha' fortalece a união Lívia Ximenes e Gabriel da Mota 29.11.25 21h14 Amizade de 20 anos supera a disputa em campo, que consagrou o Flamengo como o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores (Lívia Ximenes / especial para O Liberal) A final da Libertadores 2025 entre Flamengo e Palmeiras, disputada neste sábado (29), foi um teste para o coração e para as amizades. Em Belém, o empresário Ederson Neves e o comerciante Nazareno Pinheiro assistiram ao jogo com sentimentos opostos. Sócios e amigos há duas décadas, eles viveram os 90 minutos da decisão em Lima como uma verdadeira "panela de pressão", mas garantiram que a rivalidade fica apenas no campo da brincadeira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Ederson, torcedor do Flamengo, admitiu que o jogo foi difícil diante do adversário paulista, mas celebrou o momento decisivo que garantiu o tetracampeonato. "Foi uma panela de pressão, com pressão do Palmeiras o tempo todo. Mas foi muito melhor quando o Danilo fez aquela cabeçada bonita, que entrou no gol do Palmeiras", analisou o empresário. Divergências e a força da 'resenha' Do outro lado, o palmeirense Nazareno não aceitou passivamente o resultado de 1 a 0. Para ele, fatores externos influenciaram o placar. "O juiz interferiu bastante no resultado do jogo. Se o juiz não tivesse interferido, com certeza o Palmeiras teria ganhado", reclamou. Apesar da divergência sobre o que aconteceu nas quatro linhas, a parceria segue inabalável. Nazareno destaca que a relação sobrevive graças ao bom humor. "A amizade é muito sadia, tem muita comemoração e muita resenha. Além de sócios, somos amigos e compartilhamos as mesmas coisas", disse o palmeirense. Ederson, aproveitando a vitória, finalizou com uma provocação carinhosa ao sócio: "A amizade se fortalece mais assim, com o Flamengo ganhando em cima do Palmeiras". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave final da libertadores 2025 flamengo palmeiras belém aldeia cabana amizade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00