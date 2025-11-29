Capa Jornal Amazônia
Sócios em Belém, flamenguista e palmeirense mantêm a 'resenha' após a final da Libertadores 2025

Ederson Neves e Nazareno Pinheiro, parceiros há 20 anos, divergem sobre a arbitragem e o desempenho dos times, mas garantem que a 'resenha' fortalece a união

Lívia Ximenes e Gabriel da Mota
fonte

Amizade de 20 anos supera a disputa em campo, que consagrou o Flamengo como o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores (Lívia Ximenes / especial para O Liberal)

A final da Libertadores 2025 entre Flamengo e Palmeiras, disputada neste sábado (29), foi um teste para o coração e para as amizades. Em Belém, o empresário Ederson Neves e o comerciante Nazareno Pinheiro assistiram ao jogo com sentimentos opostos. Sócios e amigos há duas décadas, eles viveram os 90 minutos da decisão em Lima como uma verdadeira "panela de pressão", mas garantiram que a rivalidade fica apenas no campo da brincadeira.

Ederson, torcedor do Flamengo, admitiu que o jogo foi difícil diante do adversário paulista, mas celebrou o momento decisivo que garantiu o tetracampeonato.

"Foi uma panela de pressão, com pressão do Palmeiras o tempo todo. Mas foi muito melhor quando o Danilo fez aquela cabeçada bonita, que entrou no gol do Palmeiras", analisou o empresário.

Divergências e a força da 'resenha'

Do outro lado, o palmeirense Nazareno não aceitou passivamente o resultado de 1 a 0. Para ele, fatores externos influenciaram o placar.

"O juiz interferiu bastante no resultado do jogo. Se o juiz não tivesse interferido, com certeza o Palmeiras teria ganhado", reclamou.

Apesar da divergência sobre o que aconteceu nas quatro linhas, a parceria segue inabalável. Nazareno destaca que a relação sobrevive graças ao bom humor. "A amizade é muito sadia, tem muita comemoração e muita resenha. Além de sócios, somos amigos e compartilhamos as mesmas coisas", disse o palmeirense.

Ederson, aproveitando a vitória, finalizou com uma provocação carinhosa ao sócio: "A amizade se fortalece mais assim, com o Flamengo ganhando em cima do Palmeiras".

