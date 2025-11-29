FPF anuncia adiamento do início da Copa Oeste 2025

Em postagam nas redes sociais, neste sábado (29), a Federação Paraense de Futebol (FPF) informa que "o início da Copa Oeste 2025 será adiado". Segundo a FPF, "a decisão ocorre diante da necessidade de realizar ajustes na tabela e de concluir adequações logísticas e operacionais essenciais para a melhor execução da competição".

A Federação informa que comunicará a nova data de início assim que for definida, "mantendo o compromisso de transparência com os clubes participantes e com toda a comunidade do futebol paraense".