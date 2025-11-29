Futebol: veja quem joga hoje, sábado (29/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 29.11.25 7h00 Às 18h, Palmeiras e Flamengos jogarão pela final da Libertadores (X/ @Libertadores) Os jogos de hoje, neste sábado (29/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão, final da Libertadores, Bundesliga e outras competições internacionais. Às 18h, o Palmeiras enfrentará o Flamengo pela final da Copa Libertadores. Já às 21h, o Ceará enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Bayern de Munique x St. Pauli - 11h30 - XSports, SporTV, CazéTV e OneFootball Werder Bremen x Colônia - 11h30 - SporyNet e OneFootball Union Berlin x Heidenheim - 11h30 - OneFootball Hoffenheim x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Leverkusen x Borussia Dortmund - 14h30 - SporTV 2, CazéTV e OneFootball Campeonato Argentino Central Córdoba x Estudiantes - 21h30 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Brasileiro Vitória x Mirassol - 16h - Premiere Ceará x Cruzeiro - 21h - TV Record, CazéTV e Premiere Campeonato Espanhol - La Liga Mallorca x Osasuna - 10h - Disney+ Barcelona x Alavés - 12h15 - Disney+ Levante x Athletic Bilbao - 14h30 - ESPN 2 e Disney+ Atlético Madrid x Oviedo - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Brentford x Burnley - 12h - ESPN 4 e Disney+ Manchester City x Leeds - 12h - ESPN e Disney+ Sunderland x Bournemouth - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Everton x Newcastle - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Tottenham x Fulham - 17h - XSports e Disney+ Campeonato Italiano Genoa x Verona - 11h - ESPN 3 e Disney+ Parma x Udinese - 11h - Disney+ Juventus x Cagliari - 14h - XSports e Disney+ Milan x Lazio - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Português Casa Pia x Alverca - 12h30 - Sem informações Moreirense x Famalicão - 12h30 - Sem informações Nacional x Benfica - 15h - ESPN 3 e Disney+ Gil Vicente x Tondela - 17h30 - Disney+ Copa Libertadores da América Palmeiras x Flamengo - 18h - TV Globo, Globoplay, GeTV, ESPN, Youtube (ESPN Brasil), Disney+ e Paramount+ Copa do Rei Saudita Al Hilal x Al Fateh - 11h40 - Youtube (Canal GOAT) Al Ittihad x Al Shabab - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo da final da Copa Libertadores; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GeTV, ESPN, Disney+, Paramount+ e canal ESPN Brasil, no Youtube, às 18h. Onde assistir ao jogo de Ceará e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Ceará x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela TV Record, CazéTV e Premiere, às 21h. Onde assistir ao jogo de Vitória e Mirassol; veja o horário O jogo entre Vitória x Mirassol terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Barcelona e Alavés; veja o horário O jogo entre Barcelona x Alavés terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 12h15. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 18h - Palmeiras x Flamengo - Libertadores Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? 21h - Ceará x Cruzeiro - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 11h - Genoa x Verona - Campeonato Italiano 12h - Brentford x Burnley - Premier League 12h - Manchester City x Leeds - Premier League 14h30 - Everton x Newcastle - Premier League 14h30 - Levante x Athletic Bilbao - La Liga 15h - Nacional x Benfica - Liga Portugal 16h45 - Milan x Lazio - Campeonato Italiano 18h - Palmeiras x Flamengo - Libertadores 21h30 - Central Córdoba x Estudiantes - Campeonato Argentino SporTV 11h30 - Bayern de Munique x St. Pauli - Bundesliga 14h30 - Leverkusen x Borussia Dortmund - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 10h - Mallorca x Osasuna - La Liga 11h - Parma x Udinese - Campeonato Italiano 11h - Genoa x Verona - Campeonato Italiano 12h - Brentford x Burnley - Premier League 12h - Manchester City x Leeds - Premier League 12h - Sunderland x Bournemouth - Premier League 12h15 - Barcelona x Alavés - La Liga 14h - Juventus x Cagliari - Campeonato Italiano 14h30 - Everton x Newcastle - Premier League 14h30 - Levante x Athletic Bilbao - La Liga 15h - Nacional x Benfica - Liga Portugal 16h45 - Milan x Lazio - Campeonato Italiano 17h - Atlético Madrid x Oviedo - La Liga 17h - Tottenham x Fulham - Premier League 17h30 - Gil Vicente x Tondela - Campeonato Português 18h - Palmeiras x Flamengo - Libertadores 21h30 - Central Córdoba x Estudiantes - Campeonato Argentino Premiere 16h - Vitória x Mirassol - Brasileirão 21h - Ceará x Cruzeiro - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball
11h30 - Bayern de Munique x St. Pauli - Bundesliga
11h30 - Werder Bremen x Colônia - Bundesliga
11h30 - Union Berlin x Heidenheim - Bundesliga
11h30 - Hoffenheim x Augsburg - Bundesliga
14h30 - Leverkusen x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+
18h - Palmeiras x Flamengo - Libertadores

SportyNet
11h30 - Werder Bremen x Colônia - Bundesliga 