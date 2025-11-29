Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (29/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 18h, Palmeiras e Flamengos jogarão pela final da Libertadores (X/ @Libertadores)

Os jogos de hoje, neste sábado (29/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirãofinal da Libertadores, Bundesliga e outras competições internacionais.

Às 18h, o Palmeiras enfrentará o Flamengo pela final da Copa Libertadores. Já às 21h, o Ceará enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Bayern de Munique x St. Pauli - 11h30 - XSports, SporTV, CazéTV e OneFootball
  2. Werder Bremen x Colônia - 11h30 - SporyNet e OneFootball
  3. Union Berlin x Heidenheim - 11h30 - OneFootball
  4. Hoffenheim x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  5. Leverkusen x Borussia Dortmund - 14h30 - SporTV 2, CazéTV e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Central Córdoba x Estudiantes - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro

  1. Vitória x Mirassol - 16h - Premiere
  2. Ceará x Cruzeiro - 21h - TV Record, CazéTV e Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Mallorca x Osasuna - 10h - Disney+
  2. Barcelona x Alavés - 12h15 - Disney+
  3. Levante x Athletic Bilbao - 14h30 - ESPN 2 e Disney+
  4. Atlético Madrid x Oviedo - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Brentford x Burnley - 12h - ESPN 4 e Disney+
  2. Manchester City x Leeds - 12h - ESPN e Disney+
  3. Sunderland x Bournemouth - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Everton x Newcastle - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  5. Tottenham x Fulham - 17h - XSports e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Genoa x Verona - 11h - ESPN 3 e Disney+
  2. Parma x Udinese - 11h - Disney+
  3. Juventus x Cagliari - 14h - XSports e Disney+
  4. Milan x Lazio - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  1. Casa Pia x Alverca - 12h30 - Sem informações
  2. Moreirense x Famalicão - 12h30 - Sem informações
  3. Nacional x Benfica - 15h - ESPN 3 e Disney+
  4. Gil Vicente x Tondela - 17h30 - Disney+

Copa Libertadores da América

  1. Palmeiras x Flamengo - 18h - TV Globo, Globoplay, GeTV, ESPN, Youtube (ESPN Brasil), Disney+ e Paramount+

Copa do Rei Saudita

  1. Al Hilal x Al Fateh - 11h40 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Ittihad x Al Shabab - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo da final da Copa Libertadores; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GeTV, ESPN, Disney+, Paramount+ e canal ESPN Brasil, no Youtube, às 18h.

Onde assistir ao jogo de Ceará e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Ceará x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela TV Record, CazéTV e Premiere, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Vitória e Mirassol; veja o horário

O jogo entre Vitória x Mirassol terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Alavés; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Alavés terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 12h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 18h - Palmeiras x Flamengo - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 21h - Ceará x Cruzeiro - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 11h - Genoa x Verona - Campeonato Italiano
  2. 12h - Brentford x Burnley - Premier League
  3. 12h - Manchester City x Leeds - Premier League
  4. 14h30 - Everton x Newcastle - Premier League
  5. 14h30 - Levante x Athletic Bilbao - La Liga
  6. 15h - Nacional x Benfica - Liga Portugal
  7. 16h45 - Milan x Lazio - Campeonato Italiano
  8. 18h - Palmeiras x Flamengo - Libertadores
  9. 21h30 - Central Córdoba x Estudiantes - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 11h30 - Bayern de Munique x St. Pauli - Bundesliga
  2. 14h30 - Leverkusen x Borussia Dortmund - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 10h - Mallorca x Osasuna - La Liga
  2. 11h - Parma x Udinese - Campeonato Italiano
  3. 11h - Genoa x Verona - Campeonato Italiano
  4. 12h - Brentford x Burnley - Premier League
  5. 12h - Manchester City x Leeds - Premier League
  6. 12h - Sunderland x Bournemouth - Premier League
  7. 12h15 - Barcelona x Alavés - La Liga
  8. 14h - Juventus x Cagliari - Campeonato Italiano
  9. 14h30 - Everton x Newcastle - Premier League
  10. 14h30 - Levante x Athletic Bilbao - La Liga
  11. 15h - Nacional x Benfica - Liga Portugal
  12. 16h45 - Milan x Lazio - Campeonato Italiano
  13. 17h - Atlético Madrid x Oviedo - La Liga
  14. 17h - Tottenham x Fulham - Premier League
  15. 17h30 - Gil Vicente x Tondela - Campeonato Português
  16. 18h - Palmeiras x Flamengo - Libertadores
  17. 21h30 - Central Córdoba x Estudiantes - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - Vitória x Mirassol - Brasileirão
  2. 21h - Ceará x Cruzeiro - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Bayern de Munique x St. Pauli - Bundesliga
  2. 11h30 - Werder Bremen x Colônia - Bundesliga
  3. 11h30 - Union Berlin x Heidenheim - Bundesliga
  4. 11h30 - Hoffenheim x Augsburg - Bundesliga
  5. 14h30 - Leverkusen x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+

  1. 18h - Palmeiras x Flamengo - Libertadores

SportyNet

  1. 11h30 - Werder Bremen x Colônia - Bundesliga
