Futebol: veja quem joga hoje, sábado (29/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (29/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão, final da Libertadores, Bundesliga e outras competições internacionais.

Às 18h, o Palmeiras enfrentará o Flamengo pela final da Copa Libertadores. Já às 21h, o Ceará enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Bayern de Munique x St. Pauli - 11h30 - XSports, SporTV, CazéTV e OneFootball Werder Bremen x Colônia - 11h30 - SporyNet e OneFootball Union Berlin x Heidenheim - 11h30 - OneFootball Hoffenheim x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Leverkusen x Borussia Dortmund - 14h30 - SporTV 2, CazéTV e OneFootball

Campeonato Argentino

Central Córdoba x Estudiantes - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro

Vitória x Mirassol - 16h - Premiere Ceará x Cruzeiro - 21h - TV Record, CazéTV e Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

Mallorca x Osasuna - 10h - Disney+ Barcelona x Alavés - 12h15 - Disney+ Levante x Athletic Bilbao - 14h30 - ESPN 2 e Disney+ Atlético Madrid x Oviedo - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Brentford x Burnley - 12h - ESPN 4 e Disney+ Manchester City x Leeds - 12h - ESPN e Disney+ Sunderland x Bournemouth - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Everton x Newcastle - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Tottenham x Fulham - 17h - XSports e Disney+

Campeonato Italiano

Genoa x Verona - 11h - ESPN 3 e Disney+ Parma x Udinese - 11h - Disney+ Juventus x Cagliari - 14h - XSports e Disney+ Milan x Lazio - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

Casa Pia x Alverca - 12h30 - Sem informações Moreirense x Famalicão - 12h30 - Sem informações Nacional x Benfica - 15h - ESPN 3 e Disney+ Gil Vicente x Tondela - 17h30 - Disney+

Copa Libertadores da América

Palmeiras x Flamengo - 18h - TV Globo, Globoplay, GeTV, ESPN, Youtube (ESPN Brasil), Disney+ e Paramount+

Copa do Rei Saudita

Al Hilal x Al Fateh - 11h40 - Youtube (Canal GOAT) Al Ittihad x Al Shabab - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)

