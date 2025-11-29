Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes

Como os Estados Unidos se recusaram a conceder vistos a vários membros de sua delegação, a Federação Iraniana de Futebol decidiu não participar da cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de Futebol de 2026, no dia 5 de dezembro em Washington (EUA).

Estados Unidos, Canadá e México são as sedes da Copa do Mundo de 2026. No entanto, os EUA não mantêm relações diplomáticas com o Irã há mais de quatro décadas. A maioria das partidas, incluindo a final, será disputada em território americano.

Em março, o Irã se classificou para a Copa do Mundo de 2026 e está no pote 2 do sorteio, conforme estabelecido pela Fifa. O site esportivo iraniano Varzesh 3 informou na terça-feira que os Estados Unidos não concederam vistos a alguns membros da delegação iraniana, incluindo Mehdi Taj, presidente da federação de futebol do país.

Como destacou um porta-voz da federação de futebol iraniana: "Informamos à Fifa que as decisões tomadas não têm relação com o esporte e que os membros da delegação iraniana não participarão do sorteio da Copa do Mundo". Em outra declaração, foi dito: "Declaramos ao presidente da Fifa, o Sr. (Gianni) Infantino, que se trata de uma posição puramente política e pedimos que ele interrompa esse comportamento".

Como informa o Varzesh 3, quatro membros da delegação, incluindo o técnico da seleção nacional, Amir Ghalenoei, receberam vistos para viajar aos Estados Unidos. Na quinta-feira, o presidente da federação denunciou uma decisão "política" dos Estados Unidos, informou a agência Mehr.

Inimigos há mais de quatro décadas, Irã e Estados Unidos haviam iniciado em abril negociações sob a mediação do sultanato de Omã sobre o controverso programa nuclear do Irã. No entanto, as conversas estão paralisadas desde o ataque surpresa de Israel contra o Irã em 13 de junho. Esse ataque desencadeou um conflito de 12 dias entre os dois países, durante o qual os Estados Unidos atacaram três importantes instalações nucleares iranianas.