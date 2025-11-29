Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) Eduardo Rocha 29.11.25 17h29 Representantes do Irã não irão ao sorteio da Copa 2026 (Foto: Getty Images) Como os Estados Unidos se recusaram a conceder vistos a vários membros de sua delegação, a Federação Iraniana de Futebol decidiu não participar da cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de Futebol de 2026, no dia 5 de dezembro em Washington (EUA). Estados Unidos, Canadá e México são as sedes da Copa do Mundo de 2026. No entanto, os EUA não mantêm relações diplomáticas com o Irã há mais de quatro décadas. A maioria das partidas, incluindo a final, será disputada em território americano. Em março, o Irã se classificou para a Copa do Mundo de 2026 e está no pote 2 do sorteio, conforme estabelecido pela Fifa. O site esportivo iraniano Varzesh 3 informou na terça-feira que os Estados Unidos não concederam vistos a alguns membros da delegação iraniana, incluindo Mehdi Taj, presidente da federação de futebol do país. Como destacou um porta-voz da federação de futebol iraniana: "Informamos à Fifa que as decisões tomadas não têm relação com o esporte e que os membros da delegação iraniana não participarão do sorteio da Copa do Mundo". Em outra declaração, foi dito: "Declaramos ao presidente da Fifa, o Sr. (Gianni) Infantino, que se trata de uma posição puramente política e pedimos que ele interrompa esse comportamento". Como informa o Varzesh 3, quatro membros da delegação, incluindo o técnico da seleção nacional, Amir Ghalenoei, receberam vistos para viajar aos Estados Unidos. Na quinta-feira, o presidente da federação denunciou uma decisão "política" dos Estados Unidos, informou a agência Mehr. Inimigos há mais de quatro décadas, Irã e Estados Unidos haviam iniciado em abril negociações sob a mediação do sultanato de Omã sobre o controverso programa nuclear do Irã. No entanto, as conversas estão paralisadas desde o ataque surpresa de Israel contra o Irã em 13 de junho. Esse ataque desencadeou um conflito de 12 dias entre os dois países, durante o qual os Estados Unidos atacaram três importantes instalações nucleares iranianas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes irã boicote copa 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01