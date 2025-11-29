Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima

Os torcedores paraenses fizeram parte da animação das torcidas que foram assistir a final da Copa Libertadores das Américas, entre Flamengo e Palmeiras, em Lima, no Peru. O paraense Sérgio Chene viajou para ver o jogo de pertinho, colocou a mão na “taça da Libertadores” e espera que ela vá parar na sala de troféus do Flamengo.

O jornalista Abner Luiz encontrou o torcedor natural de Belém com uma réplica da taça Libertadores. Chene aposta que Arrascaeta e Bruno Henrique farão os dois gols do jogo que darão a vitória ao rubro-negro.

Apesar da presença maciça da torcida do Flamengo, os torcedores do Palmeiras estão confiantes com a atuação do time para levar mais uma taça da Libertadores para o Palestra Itália. Um torcedor do Palmeiras acredita Vitor Roque e Andreas Pereira farão os gols do verdão na final.

