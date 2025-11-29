Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima

Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras

O Liberal
fonte

Jornalista Abner Luiz entrevistou torcedores que foram para Lima, no Peru, acompanhar a final da Libertadores. (Reprodução @abnerluiz)

Os torcedores paraenses fizeram parte da animação das torcidas que foram assistir a final da Copa Libertadores das Américas, entre Flamengo e Palmeiras, em Lima, no Peru. O paraense Sérgio Chene viajou para ver o jogo de pertinho, colocou a mão na “taça da Libertadores” e espera que ela vá parar na sala de troféus do Flamengo.

O jornalista Abner Luiz encontrou o torcedor natural de Belém com uma réplica da taça Libertadores. Chene aposta que Arrascaeta e Bruno Henrique farão os dois gols do jogo que darão a vitória ao rubro-negro.

Apesar da presença maciça da torcida do Flamengo, os torcedores do Palmeiras estão confiantes com a atuação do time para levar mais uma taça da Libertadores para o Palestra Itália. Um torcedor do Palmeiras acredita Vitor Roque e Andreas Pereira farão os gols do verdão na final.

Você poderá acompanhar todos os detalhes da movimentação de entrada no estádio e da festa das torcidas, a partir das 16h, pela Rádio Liberal+, no deal 98,9 Mhz e pelo Youtube, e também pelo portal OLIBERAL.COM.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

