Mãe é presa suspeita de causar morte de bebê de dois meses por sufocamento em Belém
Criança deu entrada já sem vida na UPA da Terra Firme; polícia investiga suspeita de asfixia após mulher adormecer ao lado do filho
Uma mulher identificada como Mirlene Nayra Oliveira de Souza, de 27 anos, foi presa em flagrante no final da tarde desta terça-feira (3), suspeita de causar a morte do próprio filho, um bebê de apenas dois meses de idade, em Belém.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi comunicado pela coordenação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Terra Firme, após a criança dar entrada na unidade de saúde já sem sinais vitais. Conforme avaliação preliminar da equipe médica, a causa aparente da morte foi asfixia mecânica por sufocamento.
Durante os primeiros depoimentos, a mãe relatou ser usuária de drogas e afirmou que havia adormecido ao lado do bebê. Ao acordar, percebeu que a criança estava sem reação.
Profissionais de saúde que atenderam a ocorrência informaram que a mulher apresentava sinais de possível uso recente de substâncias entorpecentes. A suspeita é de que, de forma involuntária, ela tenha adormecido sobre o recém-nascido, provocando compressão torácica e o consequente sufocamento.
Após serem acionados, policiais civis da Seccional Urbana do Guamá foram até a unidade de saúde, onde confirmaram as informações iniciais e realizaram a condução da mulher.
Após análise preliminar dos fatos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de homicídio culposo. A suspeita permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil segue investigando o caso. Exames periciais, incluindo necropsia, foram solicitados para esclarecer as circunstâncias da morte do bebê.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA