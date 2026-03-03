Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Mãe é presa suspeita de causar morte de bebê de dois meses por sufocamento em Belém

Criança deu entrada já sem vida na UPA da Terra Firme; polícia investiga suspeita de asfixia após mulher adormecer ao lado do filho

Mãe é presa suspeita de causar morte de bebê de dois meses por sufocamento em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Uma mulher identificada como Mirlene Nayra Oliveira de Souza, de 27 anos, foi presa em flagrante no final da tarde desta terça-feira (3), suspeita de causar a morte do próprio filho, um bebê de apenas dois meses de idade, em Belém.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi comunicado pela coordenação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Terra Firme, após a criança dar entrada na unidade de saúde já sem sinais vitais. Conforme avaliação preliminar da equipe médica, a causa aparente da morte foi asfixia mecânica por sufocamento.

Durante os primeiros depoimentos, a mãe relatou ser usuária de drogas e afirmou que havia adormecido ao lado do bebê. Ao acordar, percebeu que a criança estava sem reação.

Profissionais de saúde que atenderam a ocorrência informaram que a mulher apresentava sinais de possível uso recente de substâncias entorpecentes. A suspeita é de que, de forma involuntária, ela tenha adormecido sobre o recém-nascido, provocando compressão torácica e o consequente sufocamento.

Após serem acionados, policiais civis da Seccional Urbana do Guamá foram até a unidade de saúde, onde confirmaram as informações iniciais e realizaram a condução da mulher.

Após análise preliminar dos fatos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de homicídio culposo. A suspeita permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Exames periciais, incluindo necropsia, foram solicitados para esclarecer as circunstâncias da morte do bebê.

