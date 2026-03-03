Suspeito de latrocínio contra mototaxista de Moju morre em intervenção policial no Tocantins

Um homem identificado como Leandro Miranda, apontado como suspeito de envolvimento no latrocínio que vitimou o mototaxista Raimundo Araújo da Cruz, de 61 anos, em Moju, no Pará, morreu durante uma intervenção policial no povoado Trecho Seco, na zona rural do município de São Bento do Tocantins, no Tocantins.

De acordo com informações da Polícia Militar, o Serviço de Inteligência (ALI) do 9º Batalhão recebeu denúncias de que um foragido da Justiça do Estado do Pará estaria escondido em uma fazenda no interior do município. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto relacionado ao crime ocorrido em Moju.

Após levantamento e confirmação das informações, equipes da 1ª Companhia do batalhão se deslocaram até a propriedade rural para cumprir a ordem judicial. Segundo a PM, ao chegarem ao local e realizarem a aproximação tática, os policiais identificaram o suspeito e determinaram que ele se entregasse.

Ainda conforme a corporação, o homem reagiu efetuando disparos de arma de fogo contra os agentes. Diante da agressão e do risco à integridade da equipe, houve revide. O suspeito foi atingido durante o confronto, socorrido e encaminhado ao hospital de São Bento do Tocantins, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em nota, a Polícia Militar do Tocantins confirmou que a ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (3), no povoado Trecho Seco. Segundo a PM, a ação foi deflagrada após informações de que o indivíduo, que tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio no Pará, estaria em uma propriedade rural mantendo uma testemunha de 63 anos em cárcere privado.

“Ao cercar a residência, os militares visualizaram o suspeito armado. Após ordem de parada não acatada, o indivíduo efetuou disparos contra os policiais, que reagiram à agressão”, informou a PM. O homem foi atingido no tórax, socorrido por ambulância e levado ao hospital local, onde o óbito foi confirmado.

No local da ocorrência, os policiais apreenderam uma arma de fogo artesanal calibre .38. A área foi isolada para realização de perícia, e os agentes envolvidos se apresentaram espontaneamente na Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Relembre o caso

O mototaxista Raimundo Araújo da Cruz desapareceu na tarde do dia 26 de outubro de 2025, após sair para realizar uma corrida com destino ao Balneário do Levi, em Moju, nordeste do Pará.

Na manhã do dia seguinte, o corpo da vítima foi encontrado no ramal da Congregação, na zona rural do município. Segundo a polícia, a motocicleta do mototaxista havia sido levada, enquanto objetos pessoais, como o capacete, permaneceram no local. As circunstâncias reforçaram a suspeita de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Com informações do site Moju News.