Homem agride mulher com garrafada na cabeça, é perseguido e preso em praia de Mosqueiro; vídeo

Gerson Carvalho Alencar Correia, 24 anos, foi preso em flagrante, na tarde de terça-feira (2), por tentativa de feminicídio, na Praia do Murubira, no distrito de Mosqueiro, em Belém. Segundo a polícia, banhistas presenciaram o momento em que o homem agrediu uma mulher com uma garrafada na cabeça e correram atrás de Gerson para que ele fosse detido.

A perseguição foi gravada por outras pessoas que estavam na praia e compartilhadas nas redes sociais. As imagens mostram os banhistas tentando parar Gerson a socos, chutes e empurrões. Em um certo momento da filmagem é possível ver um policial militar apontando a arma contra o suspeito, o que deixa as pessoas aflitas.

VEJA MAIS

Para tentar deter Gerson, um homem o puxou pelo short. Mas o suspeito conseguiu fugir. A escapada, no entanto, não durou muito. Outros militares seguiram atrás do suspeito e logo conseguiram capturá-lo.

Ainda de acordo com as autoridades, a mulher agredida foi socorrida ao Hospital Geral de Mosqueiro. Em nota, a Polícia Civil disse que a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde e, após alta médica, foi ouvida pela equipe policial da delegacia de Mosqueiro.

A PM apresentou o suspeito na Seccional Urbana de Mosqueiro. Gerson foi autuado em flagrante e encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanece à disposição da Justiça.