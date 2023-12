Ilha de Mosqueiro passará por vistorias em áreas de risco de erosão e deslizamentos

A Ilha de Mosqueiro, em Belém, passará por novas vistorias técnicas em áreas identificadas de risco de erosão entre os próximos dias 26 e 28 de dezembro. A informação foi repassada pela prefeitura municipal na última quarta-feira (20). As regiões das praias do Paraíso, Marahú, Bispo e Grande terão maior atenção. A medida, em caráter preventivo, tem o objetivo de evitar desabamentos e acidentes envolvendo pessoas, ocasionados por deslizamento de encostas durante o período do inverno amazônico, quando a junção de ventos, chuvas e marés altas aumenta a probabilidade de deslizamentos.

A ação, proposta pela Agência Distrital de Mosqueiro, envolverá a Defesa Civil de Belém, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Ministério Público do Estado e Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob).“Estamos muito preocupados com essa situação de risco de desabamentos, por isso, estamos nos adiantando nesse trabalho preventivo, visando o período de inverno”, disse Vanessa Egla, agente distrital da ilha.

Decreto

As novas vistorias do Grupo de Trabalho de Mosqueiro poderão contribuir para o documento oficial, que será elaborado após as vistorias técnicas comandadas por grupos da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e Prefeitura de Belém. O novo cronograma dessas ações ocorrerá nos dias 3 e 4 de janeiro de 2024, em Mosqueiro; 5 de janeiro, em Outeiro e 16 e 17 de janeiro, em Cotijuba.

Segundo a Defesa Civil, esse novo relatório será enviado à prefeitura, para assinatura de um decreto declarando situação de emergência para a região insular de Belém. A partir da assinatura do decreto, a gestão terá condições de negociar recursos junto ao governo federal para as construções de muros de arrimo ou de contenção do avanço das marés sobre o continente.

Riscos

A força-tarefa irá mapear todo o distrito com a finalidade de ratificar o alerta junto aos moradores e empreendedores sobre os riscos de deslizamento nas áreas erosivas. A operação reunirá Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Semob, Seurb, Sesan e Agência Distrital (Admos). O Corpo de Bombeiros já desenvolve trabalhos paralelos e reforçará o GT de Mosqueiro nas vistorias preventivas. Já a Defesa Civil de Belém apoiou a iniciativa da Admos e vai coordenar as ações a partir do próximo dia 26 de dezembro.

Desmoronamento

As ações vêm à tona após um homem identificado como Enildo dos Santos, de 50 anos, morrer após um desmoronamento de terra, na tarde da última quarta-feira (13), na praia do Paraíso, no distrito de Mosqueiro, em Belém. Informações das autoridades que atenderam a ocorrência inicialmente deram conta de que a vítima estava trabalhando em uma obra de contenção do processo de erosão que atinge a orla da ilha de Mosqueiro, quando o acidente ocorreu. Nas redes sociais, circula a informação de que o serviço pertencia a um estabelecimento do setor hoteleiro. No entanto, não há confirmação oficial sobre isso.​ A Polícia Civil investiga o caso.