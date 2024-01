Moto e carro colidem na Ponte de Mosqueiro e acidente congestiona o trânsito

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado nas primeiras horas desta segunda-feira (1º), na ponte que dá acesso à ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. Conforme as informações iniciais, a motocicleta teria colidido com o outro veículo e gerado um questionamento no sentido Santa Bárbara - Mosqueiro. O Ciop informou que não houve vítimas fatais.

Segundo populares, o sinistro de trânsito teria ocorrido por volta de 10h. Um grande congestionamento foi registrado na área e condutores filmaram o estado em que os veículos ficaram após a colisão. A moto estava com a roda dianteira completamente retorcida e o carro com a parte traseira amassada. Além disso, mulheres e crianças, que estariam nos dois veículos, também aparecem nas imagens às margens da pista aguardando os procedimentos das autoridades de trânsito. Os relatos iniciais são de que a motocicleta teria se chocado contra a parte traseira do carro de passeio. No entanto, detalhes sobre o que teria ocorrido para suceder o impacto não foram informados.

O Ciop informou que por volta de 13h o fluxo de veículos na área já havia sido normalizado e os veículos não estavam mais no local. A Polícia Civil (PC) informou, por meio de nota, que o caso foi registrado na Delegacia de Mosqueiro. “Duas pessoas que estavam em uma motocicleta e colidiram com um carro foram socorridas e encaminhas para atendimento médico”, concluiu o comunicado.