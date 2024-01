Motociclista morre ao empinar moto e colidir contra muro de empresa, no Bengui

Um homem, identificado como Jhonatan Campos, 37 anos, morreu após tentar realizar uma manobra com sua motocicleta. A vítima tentou empinar a moto, mas acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma empresa, na tarde deste domingo (31). O acidente ocorreu na rua Lameira Bittencourt, próximo à avenida Centenário, no bairro do Bengui, em Belém.

Pessoas que presenciaram o acidente informaram aos policiais militares que a vítima trafegava em alta velocidade antes da colisão contra o muro do estabelecimento. Ainda de acordo com as informações prestadas pelas testemunhas, Jhonatan sofreu o acidente momentos antes de viajar para um balneário no litoral do Pará. O homem, que era natural da Bahia e não tinha parentes em Belém, chegou a se despedir de um grupo de amigas que residem nas proximidades do local da colisão que resultou na morte do motociclista.

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar do Pará (PMPA) para o trabalho da perícia. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local do acidente e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia CiviL.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “vai apurar as circunstâncias do acidente com morte registrado neste domingo (31), no bairro Bengui, em Belém”. O comunicado também diz que “perícias foram requisitadas para auxiliar as investigações”.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à assessoria de comunicação da Polícia Militar.