Militar morre em acidente de trânsito a caminho do trabalho, em São João do Araguaia

Um jovem identificado como Rogério dos Santos Paiva, que seria militar do Exército Brasileiro, morreu na manhã deste sábado (30) após a motocicleta que conduzia colidir com uma picape Rampage. O caso ocorreu na estrada vicinal, entre a Vila Apinagés e a zona urbana de São João do Araguaia, sudeste paraense.

Segundo testemunhas, o acidente de trânsito ocorreu por volta de 6h, quando o militar seguia de moto da Vila, onde mora, rumo ao local de trabalho, em Marabá. Populares ainda acionaram uma equipe de paramédicos do município para socorrer Rogério, mas quando a ambulância chegou ao local a vítima já estava morta.

Devido ao forte impacto entre os veículos, a parte frontal da picape ficou completamente amassada e a motocicleta também ficou destruída. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área, para evitar possíveis novos acidentes e preservar o local do sinistro. As polícias Civil e Científica foram chamadas para realizar a perícia nos veículos e fazer a remoção do corpo de Rogério, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá onde iria passar por exame de necropsia.