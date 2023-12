Venezuelano morre em acidente entre moto e carreta na BR-230, em Itaituba

Um homem identificado como Luiz Raul Golindano Diaz morreu em um acidente entre a motocicleta que ele conduzia e uma carreta, no km 06 da BR-230, próximo a um posto de combustível no Distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste paraense. Conforme as informações iniciais, o sinistro de trânsito ocorreu por volta de 18h50 da última sexta-feira (29). A vítima, que seria venezuelano, morreu na hora.

Segundo testemunhas, o condutor da carreta trator tração Scania azul seria Valdecir Azevedo, 46 anos. Ele permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Militar. Luiz Raul, que estava em uma motocicleta Honda CG/160 preta, ficou caído em uma área de mato, às margens da pista. As autoridades policiais teriam sido chamadas por populares que tentaram prestar socorro à vítima fatal, mas constataram que ele já havia morrido. O local foi isolado até ser feita a perícia e a remoção do corpo para necropsia.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local do acidente e auxiliou na organização do trânsito que ficou lento na área. Nãqo há informações se familiares da vítima estiveram no local para realizar a identificação do corpo.