Homem é detido por ameaçar matar a mãe com uma faca, em Itaituba

Policiais militares detiveram um homem suspeito de ameaçar matar a própria mãe com uma faca, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A detenção ocorreu na manhã de domingo (10).

Durante um patrulhamento ostensivo e preventivo na região, os policiais militares foram alertados por gritos vindos de uma residência, localizada na 3ª rua do bairro da Paz, informou, ainda, o Portal Giro. Eles entraram na casa e presenciaram a cena de violência doméstica.

O homem, identificado como Marcos Antônio Araújo Silva, estava em posse de uma faca e ameaçava matar a própria mãe. O irmão lutava com o suspeito, para evitar que ele cometesse o crime.

Os militares ordenaram, então, que Marcos largasse a faca. Ele obedeceu e foi preso em flagrante. Em seguida, os policiais o conduziram à delegacia da Polícia Civil, para a realização dos procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado para a seccional de Itaituba e em seguida liberado pois a vítima não quis representar a denuncia. Em casos de ameaça, mesmo que em contexto da Lei Maria da Penha, é necessária a representação.