No Pará, filho mata a mãe idosa a pauladas após ela não sair de casa para ele limpar

Cícera Alves da Silva, de 80 anos, foi morta a pauladas, na tarde de quinta-feira (16), na Rua Castanheira, em Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Valdenir Alves Rodrigues, filho dela, confessou que matou a mãe utilizando um pedaço de madeira. Com informações do Fato Regional.

Por volta das 15h, a Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte soube do caso. Uma equipe do local foi deslocada e, chegando lá, encontraram o corpo de Cícera no chão, com ferimentos na cabeça e uma poça de sangue no chão.

Valdenir foi questionado pelos policiais e, inicialmente, ele contou que a mãe teria caído e batido a cabeça enquanto limpava a residência. Depois da realização de exame cadavérico no hospital municipal, foi constatado uma perfuração no pescoço e politraumatismo craniano.

A PC, então, retornou ao imóvel e conduziu o homem à delegacia. Na unidade policial, ele confessou o homicídio. O motivo, no relato dele, é que a mãe teria se recusado a sair da casa onde ocorreu o matricídio para que ele limpasse. Discutiram e com um pedaço de pau atingiu o pescoço dela. A idosa caiu e ele deu mais dois golpes contra a cabeça.

Na casa onde o crime aconteceu, a polícia encontrou o pedaço de madeira que, possivelmente, tenha sido utilizado para matar Cícera. O artefato foi apreendido e encaminhado à perícia. O filho da idosa foi autuado por suspeita de homicídio qualificado e está à disposição do Poder Judiciário.