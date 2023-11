‘Cebola’ é assassinado a pauladas, na madrugada desta quarta (15), em Uruará

Alailson Ribeiro do Ouro, de 27 anos, conhecido pelo apelido de “Cebola”, foi morto a pauladas na madrugada desta quarta-feira (15), na cidade de Uruará, no sudoeste do Pará. Segundo publicação do site Confirma Notícia, o corpo da vítima só foi encontrado horas depois por moradores da área, no cruzamento da avenida Tapajós com a rua Tancredo Neves, no bairro Mini Indústria. A motivação e autoria para o crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso.

Alailson estava com visíveis sinais de espancamento. Moradores acionaram a Polícia Civil, que esteve no local e isolou o perímetro, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas constataram que a vítima já estava morta. Uma funerária do município foi acionada para fazer a remoção do corpo.

VEJA MAIS

Um pedaço de madeira que teria sido usa​do no crime foi encontrado próximo ao corpo. Segundo informações de testemunhas, a vítima morava com a mãe, em Uruará, e trabalhava em fazendas da região.

Imagens de câmeras de segurança próximas de onde aconteceu o crime devem ajudar a polícia nas investigações. Um inquérito foi aberto pela delegacia do município. Informações que ajudem a polícia a elucidar o caso podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.