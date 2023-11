Jovem desaparecido é encontrado morto em matagal de Parauapebas

Gabriel Cardoso da Silva, de 19 anos, foi encontrado morto, no início da tarde desta quarta-feira (15), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele estava desaparecido desde segunda-feira (13) e a Polícia Civil havia sido informada pela família, inclusive, que ele estaria recebendo ameaças de morte. Não há informações oficiais sobre a causa da morte. Mas moradores relataram que ouviram um disparo de arma de fogo na noite da data do sumiço dele. As informações são do Correio de Carajás.

Uma moradora da Rua Murici, próximo ao Rio Parauapebas, no Bairro Liberdade II, foi quem achou o corpo. Ela estava colhendo mangas quando se deparou com o cadáver no matagal e acionou os órgãos competentes.

A Polícia Científica removeu o corpo e confirmou que a vítima se tratava de Gabriel, por conta de uma tatuagem que o jovem tinha no braço e foi repassada pela família às autoridades.

Ainda não há informações sobre a autoria, a motivação ou as circunstâncias do crime. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.