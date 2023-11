'Ratinho do Guamá' é morto em ação policial na Ilha de Mosqueiro

Luis Oliveira Silva, de 23 anos, conhecido pelo apelido de “Ratinho do Guamá”, foi morto em uma ação policial, nesta quarta-feira (15), no distrito de Mosqueiro, em Belém. Ele era suspeito de tentar matar Rubens Paiva Araujo a tiros, no último domingo (12), no bairro do Guamá.

Segundo o relato da ocorrência, um homem acionou agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), enquanto faziam rondas na rodovia estadual PA-391, que teria visto Luis às margens da estrada do "Pneu Azul" em uma casa segurando uma arma. O local, conforme o relato do homem à PM, teria sido utilizado pelo suspeito para se esconder depois de ter baleado Rubens no final de semana passado.

A PM se dirigiu até o local e o encontrou. “Ratinho” teria efetuado um disparo em direção aos policiais depois de ter visto eles, ainda de acordo com o registro policial.. Na sequência do tiro, ele entrou no imóvel informado anteriormente pelo homem que abordou a polícia.

Na porta da residência, os militares mandaram o suspeito sair com as mãos na cabeça. Porém, teria atirado contra a PM. Foi quando a polícia reagiu e baleou ele duas vezes no peito. Luiz foi levado até um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, os PMs apreenderam uma arma de fabricação artesanal, chumbo e espoleta. O caso foi registrado na 9ª Seccional Urbana de Mosqueiro.

Passado

O “Ratinho do Guamá” teve passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Em janeiro de 2019, ele foi preso com 50 tabletes de maconha, que estavam dentro de uma garrafa, na Passagem Tucunduba, no Guamá.

Além disso, ele também foi denunciado como suspeito no furto de um celular em 23 de julho deste ano, no bairro Murubira, em Mosqueiro. Um homem registrou um Boletim de Ocorrência onde afirma que Luiz teria pego o celular dele, na avenida Beira Mar, enquanto a vítima estava dentro do carro com os vidros abaixados, transitando em baixa velocidade.