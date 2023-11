Homem é encontrado morto com sinais de espancamento, na Terra-Firme, nesta sexta-feira (17)

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (17), no conjunto Liberdade, mais conhecido como ‘Abrigo’, no Bairro da Terra-Firme, em Belém. De acordo com as primeiras informações, a vítima se chama Mário Ferreira, de 44 anos, e teria sido morta à pauladas, além de também ter sofrido um corte feito por arma branca no pescoço.

As informações repassadas pela população da área é que a vítima teria sido arrastada por mais de 100 metros do local onde o crime ocorreu. Um homem que passava pelo local, considerado pelas autoridades como área vermelha, encontrou o corpo por volta das 5h da manhã. Relatos de testemunhas confirmam que Mário teria recebido uma ligação na noite de quinta-feira(16), saiu de casa e não retornou. Quando foi encontrado, o corpo da vítima apresentava sinais de espancamento e o rosto estaria deformado.

Policiais Civis, Militar e da Polícia Científica estiveram no local. Segundo eles, pedaços de paus com pregos e um terçado, que teriam sido utilizados no crime, foram encontrados próximos ao corpo. Familiares da vítima foram até o local ao saber da morte de Mário. Não há informações sobre os autores do crime ou a motivação do homicídio.