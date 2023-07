Homem é morto a tiros na noite desta nesta sexta (21), na Terra Firme, em Belém

Um homem, que não teve identidade divulgada, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (21), na rua Lauro Sodré, entre as passagens São Pedro e 25 de agosto, bairro da Terra Firme, em Belém. A motivação e autoria do assassinato são desconhecidas. A Polícia Civil vai investigar o crime.

Moradores teriam escutado diversos disparos de arma de fogo e acionaram o Centro Integrado de Operações (Ciop). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) também foram comunicadas sobre o caso, mas a vítima já estava morta.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo jogado em frente a uma residência, próximo do meio-fio. Curiosos se aproximaram e acompanharam o trabalho da Polícia Científica do Pará (PCP), que fez a análise e remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML).

Os peritos coletaram elementos e vestígios que poderão ajudar na identificação da autoria e dinâmica do crime. Informações que auxiliem no trabalho investigativo da Polícia Civil podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, através do número 181. A ligação é gratuita, com anonimato garantido.​