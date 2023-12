Policial civil morre em acidente entre carros e caminhão na estrada de Dom Eliseu

Um policial civil, identificado como Roberto de Sousa Silva, morreu em um acidente que envolveu três veículos no quilômetro 12,5 da BR-010, estrada em Dom Eliseu, no nordeste do Pará. O sinistro ocorreu por volta das 07h50 deste sábado (30). As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local para atender a situação.

Roberto era investigador da Polícia Civil (PC). O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas. Segundo a PRF, o acidente foi uma colisão do tipo frontal e também deixou uma pessoa ferida e outras duas ilesas. Um caminhão trator, um carro de passeio e um motor-casa foram os veículos envolvidos na situação.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver o carro, um modelo Hyundai/Creta, completamente destruído pelo impacto do acidente. O caminhão, em que estavam o motorista e o filho de 6 anos, tombou com o impacto. Vários destroços ficaram espalhados pelo chão.