Suspeito de homicídio é preso durante operação em Redenção

Uma operação da Polícia Civil, deflagrada através da Delegacia de Conceição do Araguaia, terminou com a prisão de um homem suspeito de homicídio no município de Redenção, no sul do Pará. Segundo a polícia, o homem estava foragido da Justiça.

Com o apoio da equipe da Superintendência Regional do Araguaia Paraense, os agentes policiais conseguiram localizar e deter o indiciado, cuja identidade não foi divulgada até o momento. O mandado de prisão foi cumprido, e o suspeito agora está sob custódia do Sistema Penitenciário.

Os detalhes sobre o homicídio que levou à prisão do indivíduo não foram ​revelados pela polícia.