VÍDEO: câmera registra momento em que homem que saía de motel é assassinado

Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que um homem foi assassinado na manhã desta quarta-feira (1°), quando havia acabado de sair de um motel, no bairro da Sacramenta, em Belém. No vídeo é possível ver que o homem caminha para fora do estabelecimento, acompanhado de uma mulher, e é abordado pelos ocupantes de um carro branco. Conforme a Polícia Militar, a vítima foi assassinada com golpes de facadas e pauladas. Não há informações se a mulher que estava com o homem também foi ferida.

O ataque ocorreu por volta de 5h35 da manhã. Inicialmente as autoridades policiais acreditavam que três homens encapuzados haviam invadido o motel para cometer o crime. No entanto, após apurações com os funcionários do estabelecimento e outras pessoas que passavam pela via, os agentes comprovaram que o crime ocorreu fora do estabelecimento. Imagens de câmeras de segurança também estão sendo analisadas, pois registraram toda a ação dos ocupantes do carro no momento do ataque ao homem.