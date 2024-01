Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em área de mata de Santa Bárbara do Pará

O corpo de uma mulher foi encontrado em avançado estado de decomposição, na tarde desta terça-feira (2), em uma área de mata na localidade de Caiçaua, em Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Por conta das condições em que o cadáver estava, não foi possível confirmar sinais de violência. As autoridades policiais suspeitam que a vítima seja uma jovem de 18 anos, identificada como Ana Vitória Lopes de Azevedo, moradora do distrito de Mosqueiro, em Belém, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (28). Familiares que estiveram no local da ocorrência teriam reconhecido os pertences pessoais encontrados com a jovem e confirmado a identificação.

Os parentes de Ana Vitória relataram à Polícia Civil que ela saiu de casa para comprar roupas, na área da Feira de Marituba, e não havia retornado até a manhã de hoje (2). A reportagem de O Liberal conseguiu checar, com fontes policiais, que, na data do dia 28, por volta das 18h, a jovem ainda chegou a mandar mensagem para um amigo, ao qual informou que estava em Santa Bárbara e compartilhou sua localização, contaram os familiares de Ana Vitória à polícia. Às 22h, Ana Vitória enviou mensagem ​para a mãe dela e disse que já estaria retornando para casa, o que não ocorreu.

Já aos militares do 39º Batalhão (39º BPM), que chegaram a fazer buscas nesta terça-feira (2), familiares acrescentaram a informação de que Ana Vitória estaria trocando mensagens com um homem. Ele foi identificado, ouvido pela polícia e liberado. “A família presente reconheceu os pertences da vítima e afirmaram que ela estava com a mesma roupa que saiu de casa pela última vez, confirmando se tratar de Ana Vitória. Que o suposto acusado prestou esclarecimentos na Delegacia de Santa Bárbara e foi liberado em seguida”, diz o relatório da PM.

Ainda conforme a PM, assim que tomaram conhecimento de que o corpo havia sido localizado, os agentes se deslocaram ao endereço informado, onde constataram a veracidade da ocorrência. Próximo do cadáver, havia uma bolsa com roupa, itens de maquiagem, além de um sutiã envolto na vítima.

A área foi isolada até a chegada das polícias Civil (PC) e Científica do Pará (PCP). O corpo foi analisado e removido ao Instituto Médico Legal (IML). A realização de exames cadavéricos deverá ajudar na identificação oficial da vítima. A partir do trabalho dos peritos, é possível que se chegue também ao suspeito do crime.