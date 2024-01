Homem é preso por agredir duas pessoas em Oriximiná; suspeito mordeu orelha de detento na cela

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar, na segunda-feira (1º), por de agredir uma mulher e um homem no município de Oriximiná, oeste do Pará. Logo após ser capturado e colocado dentro de uma cela de uma unidade policial da cidade, o suspeito mordeu a orelha de um detento e o agrediu com socos e chutes, conforme o relato da PM.

Por volta das 17h, uma guarnição do 41º Batalhão de Polícia Militar (41º BPM) foi acionada ao caso, registrado na travessa Cézar Guerreiro, bairro Santa Terezinha. Segundo a polícia, o suspeito agrediu fisicamente e verbalmente uma mulher de 39 e um homem de 25 anos.

O suspeito fugiu do local do crime após a presença da PM. Os agentes o perseguiram. Durante a escapada, ele pulou cercas e muros dos quintais de residências. O homem foi capturado no telhado de um imóvel.

Ele teria apresentado resistência, além de desacatar os PM's. Por isso, os policiais precisaram algemá-lo. O suspeito foi levado para a Unidade Integrada de Polícia (UIP). Na UIP ele teria agredido um detento. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.