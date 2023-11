​Suspeito de roubo foge a cavalo e é perseguido por motociclistas, em Oriximiná; vídeo

Uma situação inusitada ocorreu em Oriximiná, no oeste paraense, na última semana, e ganhou as redes sociais. Um homem teria roubado a bolsa de uma idosa e, em seguida, fugiu montado em um cavalo. O caso foi registrado no último sábado (18) e as imagens começaram a circular na internet nesta terça-feira (21).

A gravação mostra o momento em que os dois motociclistas passavam pelo local, perceberam o ato criminoso e saíram em perseguição ao suspeito. Por meio das imagens, é possível ver que o garupa de uma das motos está com um pedaço de pau em mãos e acerta, pelo menos, duas vezes o suspeito. Ele permanece montado no animal em fuga.

De acordo com moradores da área, o homem seria conhecido pela prática de furtos e assaltos na cidade. Procurada pela imprensa local, a Polícia Civil informou que não tem conhecimento dessa suspeita. Ainda segundo a corporação, o homem visto fugindo a cavalo foi apresentado na delegacia de Oriximiná por uma ocorrência envolvendo lesão corporal. A suspeita é que ele teria tido um dos braços fraturado.