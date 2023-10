Dois homens são presos por introduzir cabo metálico em ânus de cavalo

Um cavalo morreu após ter um cabo de metal introduzido no ânus por dois homens. Segundo o proprietário do animal, ele tinha 10 anos, era frequentemente levado para a área de pastagem e nunca havia acontecido algo parecido.

Os autores do crime, de 22 e 23 anos, foram presos. Na delegacia eles admitiram ter estado no local onde o animal foi abusado para usar maconha, mas, mesmo tendo sido flagrados por câmeras de segurança, negaram a prática do crime.

Segundo a polícia, o caso ocorreu entre 23 e 24 de outubro deste ano na cidade de Campo Grande (MS). Por conta da gravidade das lesões, algumas horas depois do abuso o animal morreu.

Os dois homens foram indiciados pelo crime de maus-tratos aos animais pela Delegacia de Polícia Civil.