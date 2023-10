Homem espanca cachorro de rua com barra de ferro; vídeo

Um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostra um homem agredindo um cachorro de rua com uma barra de ferro. Segundo a proprietária do estabelecimento, onde a agressão ocorreu, o suspeito alegou estar batendo no cão por ele ter mordido sua filha.

A agressão ao animal ocorreu na sexta-feira (20), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Além da violência contra o cão, uma mulher de 55 anos teve objetos de seu comércio danificados pelo agressor, ainda não identificado. Veja:

Conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que a filha do agressor foi mordida pelo cachorro de rua. O homem, então, perseguiu e agrediu o animal com uma barra de ferro, quebrando mesas e copos do local, e ainda ameaçou a dona do estabelecimento.

Outro boletim de ocorrência foi lavrado contra o agressor do cachorro por de maus-tratos (Reprodução/ Vídeo)

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a mulher registrou a ocorrência, como ameaça, por meio da Delegacia Eletrônica. Em resposta ao incidente, a equipe do delegado da Polícia Civil, Bruno Lima, também esteve em Praia Grande para efetuar o resgate do animal. Outro boletim de ocorrência foi lavrado contra o agressor do cachorro por de maus-tratos. O cão foi levado para atendimento em uma clínica veterinária e passa bem.