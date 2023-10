Exército vai investigar militar que aparece em vídeo chutando animal

Após a repercussão de um vídeo nas redes sociais mostrando um militar chutando um animal, o Exército Brasileiro anunciou a abertura de uma investigação sobre o caso.

No vídeo, um homem aparece chutando um animal pequeno, não identificado. Não há informações sobre a data e o local da gravação. Veja:

Nas redes sociais, os pessoas exigiram a identificação e punição do militar, classificando a ação como "covarde".

O Exército divulgou, nesta segunda-feira (2), que está investigando a conduta do militar e declarou que não tolera qualquer forma de violência contra animais de qualquer espécie.

O comunicado do órgão diz ainda que, ao ter conhecimento do ocorrido e após analisar as imagens, iniciou uma apuração adequada por meio de um procedimento administrativo.