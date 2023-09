Rinha de galo: Polícia Militar descobre cativeiro de aves e resgata 100 animais

A Polícia Militar desvendou um cativeiro de aves que estava sendo utilizado para promover rinhas na cidade de São Gabriel, na Bahia, neste sábado (23). A operação, conduzida pelas equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM), resultou no resgate de aproximadamente 100 galos e na prisão de um indivíduo.

O alerta que levou os PMs ao local foi recebido por meio de denúncia, que relatou a situação envolvendo a exploração desses animais. Ao chegarem ao endereço indicado, as autoridades encontraram os galos confinados em um estabelecimento que possuía uma estrutura semelhante a um ringue, completa com assentos para uma plateia e um compartimento onde os animais eram mantidos em cativeiro.

Segundo as informações fornecidas pela polícia, os galos eram mantidos em gaiolas de cimento de tamanho reduzido e exibiam claros indícios de maus-tratos. No local, foi identificado e detido um indivíduo responsável pelo estabelecimento.

O suspeito foi posteriormente encaminhado para a 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), onde a ocorrência foi oficialmente registrada. O tenente coronel Flaiton Rosa, comandante do 7º BPM, declarou: "A rinha de galo é um crime cruel, devido ao sofrimento infligido aos animais envolvidos. Com o resgate dessas aves, a PM reforça o compromisso de combate aos crimes em sua área de atuação, inclusive crimes contra animais".