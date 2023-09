Denúncias de maus-tratos contra animais crescem 6,8% no Pará nos primeiros meses de 2023

O Pará registrou um aumento de 6,8% nas denúncias — por meio do canal do Disque-denúncia 181 — relacionadas a maus-tratos contra animais de janeiro a agosto de 2023, em comparação ao mesmo período de 2022, como apontam dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), divulgados nesta segunda-feira (25). Enquanto de janeiro a agosto de 2022 foram computadas 2.027 denúncias, em 2023, no mesmo período, foram 2.165 ocorrências registradas.

Já no acumulado de janeiro a dezembro de 2022, foram 2.891 denúncias do mesmo delito. A Segup reforça a importância da contribuição da população com denúncias relacionadas a todos os tipos de crimes, em casos de emergência, o 190 do Ciop pode ser acionado, ou em casos de apuração, por meio do Disque-Denúncia por ligação convencional ao 181. Também está disponível o WhatsApp da Iara (91) 98115-9181, além do formulário e Chatbot presentes no site da Segup.

Casos recentes

Dois homens, identificados apenas como Bruno e Rogério, foram presos em flagrante durante um “ringue” de rinha de galos na manhã do domingo (24). O caso ocorreu por volta das 11h, na rua da Bomba, bairro Patauateua, município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. A Polícia Militar chegou ao local após receber uma denúncia anônima de maus-tratos aos animais.

No local, cinco pessoas estariam participando da rinha de galo. Ao perceber a chegada da polícia, elas fugiram para uma área de mata nos fundos do terreno da residência. Durante a ação policial, somente Bruno e Rogério foram detidos. Ao todo, 21 animais foram resgatados. As informações são do perfil Correio do Norte.

Nesta segunda-feira (25), começou a circular pelos grupos de WhatsApp um caso de um cavalo que teria sido abandonado nas proximidades da avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, em Belém. De acordo com relatos das pessoas que passavam pelo local, o animal estaria ferido.

Coelho levado para festa de aparelhagem

Um coelho foi levado para uma festa de aparelhagem, realizada em uma casa de shows, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Pessoas que estavam no evento filmaram a situação e compartilharam o vídeo nas redes sociais. Não há detalhes sobre quando exatamente o caso foi registrado. O caso, que ganhou repercussão nas redes sociais no dia 11 de setembro, gerou revolta entre os internautas nas redes sociais.

O titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Igor Normando, divulgou no perfil do Instagram dele, no último dia 18 de setembro, que o animal foi resgatado pela Polícia Civil. O responsável foi autuado e responderá pelo crime de maus-tratos, como divulgado nas redes sociais. A PC se pronunciou por meio de nota dizendo que o coelho passaria por perícia.

Cãozinho resgatado em Igarapé-Açu

No dia 23 de setembro, a Polícia Civil de Igarapé-Açu fez o resgate de um cão que estava sendo mantido em local inadequado. Ele estava sendo alimentado de forma indevida. O animal foi encontrado com a boca cheia de sangue. Os responsáveis foram conduzidos para a delegacia. O cão foi entregue a uma tutora. Não se tem informações de quando as diligências foram feitas. O vídeo começou a circular pelas redes sociais no dia 23 de setembro.

Homem mutila cadela em Soure

Um homem foi preso por maus-tratos a animais no dia 19 de setembro, em Soure, na região da ilha do Marajó. O cachorro foi encontrado ferido e com o rabo mutilado. A cadela estava brincando na rua com algumas crianças quando o homem começou uma ameaça fazendo movimentos que iria bater no animal, como relatou a tutora do pet. O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia de Soure, onde o caso foi registrado.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)