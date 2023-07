Operação apura denúncias de maus-tratos contra animais na Região Metropolitana de Belém

A Polícia Civil do Pará, através da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), em parceria com a Polícia Científica do Pará e a Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac), realizou a “Operação Verão Animal” para apurar denúncias de maus-tratos contra animais feitas através do disque-denúncia em toda a Região Metropolitana de Belém.

Em uma residência na Cidade Nova 8, uma equipe resgatou uma cachorrinha que estava trancada em uma residência em situação de maus-tratos. Ela foi alimentada e levada para a sede da Demapa. A tutora do animal não estava na residência.

Alguns animais foram encontrados em situação de vulnerabilidade. (Pedro Guerreiro/ Agência Pará)

Para o diretor da Demapa, delegado Dilermano Tavares, a operação foi considerada positiva. "Verificamos 41 denúncias feitas pelo 181 ou presencialmente, sendo que dessas 11 terão inquéritos instaurados e quatro foram de termos circunstanciados de ocorrência. Nós recebemos cerca de 300 denúncias em média, por mês. Esse volume é muito grande e com essas operações nós tentamos zerar o banco de denúncias da delegacia”, destaca.

Muitos cachorros foram encontrados nas áreas externas das residências, como não haviam sinais de violência, os tutores foram apenas orientados a manter os animais dentro de casa.

A maioria dos animais foi encontrada na área externa das residências. (Divulgação/ Pedro Guerreiro/ Agência Pará)

“As frentes de trabalho da Polícia Civil do Pará seguem no sentido de apurar qualquer tipo de crime, inclusive os que acontecem contra os animais e o meio ambiente. A participação da população paraense, através das denúncias feitas com responsabilidade, é de fundamental importância para que o trabalho da PCPA aconteça de forma eficaz”, ressalta o delegado-geral Walter Resende.

Durante a operação de hoje, muitas das denúncias foram avaliadas como improcedentes.

Várias situações de denúncias foram observadas pelas equipes. (Divulgação/ Pedro Guerreiro/ Agência Pará)

“Quando a equipe da Demapa vai até um local para averiguar as denúncias, nós verificamos de que forma os tutores cuidam daquele animal. Se ele é bem alimentado e recebe as vacinas adequadamente. O fato de um cachorro latir muito, por exemplo, não quer dizer que ele seja maltratado. Os animais precisam estar em situação insalubre para que as denúncias sejam feitas”, enfatiza o diretor da DEMAPA.

Serviço

As denúncias de maus-tratos contra animais podem ser feitas pelo disque-denúncia, 181, ou presencialmente na Demapa, que fica localizada na Avenida Augusto Montenegro, 155.

Além das denúncias, a Demapa recebe doações de ração para cães e gatos. Durante as operações, alguns animais que estão em situação de vulnerabilidade recebem esses alimentos doados.