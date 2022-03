Mulher é autuada por maus-tratos contra animais em Ananindeua

​Uma mulher de 59 anos foi autuada, na última segunda-feira (22), durante uma ação conjunta da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil e Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPA) e Polícia Científica (PCP), que apurava denúncias anônimas de maus-tratos contra animais no bairro Maguari, em Ananindeua. Durante as diligências, cinco endereços foram fiscalizados.

No momento da ação, uma tutora foi autuada por maus-tratos, após constatação de ausência de três liberdades. Os animais estavam com baixo estado nutricional, ambiente insalubre e com muito entulho.

“No momento da ação, fomos impedidos de fiscalizar o interior do imóvel onde estavam os animais, mas com o forte odor e visualizando o local, foi possível constatar que os animais não tinham acesso a água e comida. O espaço inadequado abrigava sete animais e ainda havia um animal preso dentro de um dos cômodos”, contou a delegada Adriana Magno, da Demapa.

Diante do crime de maus-tratos, a mulher foi encaminhada para a Demapa para os procedimentos cabíveis.​​