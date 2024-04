Motociclista morre ao ser atropelado por caminhão na BR-153, no Pará

O motociclista Wesley da Silva Santos, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito no início da noite da última quinta-feira (25), em Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta modelo Yamaha XTZ Lander, na rodovia BR-153, quando colidiu contra um caminhão baú. O acidente ocorreu por volta das 18 horas e foi testemunhado por moradores da área, próximo à Vila Some Homem, a 38 km do centro urbano, sentido São Geraldo do Araguaia.

A vítima ainda agonizou antes de morr​er, sem conseguir aguardar pelo socorro. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motorista do baú envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro à vítima.

Os policiais militares permaneceram no local controlando o fluxo de veículos e acionaram as polícias Civil, Rodoviária Federal e Científica para as devidas providências. Natural de Jacundá, Wesley da Silva sofreu várias fraturas expostas, além do veículo que ele pilotava ter ficado totalmente destruído. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Marabá (IML) para ser submetido ao exame de necropsia. A Polícia Civil investiga o caso. As informações são do site Correio de Carajás.