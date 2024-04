Bandidos em fuga invadem condomínio na av. Augusto Montenegro, em Belém

Pelo menos três criminosos em fuga invadiram um condomínio localizado na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Tapanã, em Belém, na tarde de sexta-feira (26), por volta das 15h30. Segundo relatos de moradores, os bandidos teriam tentado assaltar uma borracharia situada ao lado do residencial, mas acabaram sendo frustrados pela Polícia Militar.

Para adentrar ao local, os cri​minosos pularam o muro, provocando medo entre os moradores. O disparo da cerca elétrica alertou os seguranças do condomínio, que se uniram à polícia para conter a situação.

Dois dos três suspeitos foram capturados. Segundo testemunhas, um dos criminosos tentou novamente fugir pulando o muro, mas acabou sendo detido do lado de fora pelos PMs. O terceiro envolvido resistiu à prisão e acabou ferido, aparentemente sem gravidade, durante a ação policial.

Os dois suspeitos detidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais pertinentes ao caso.

A reportagem de O Liberal acionou a Polícia Civil em busca de maiores detalhes sobre o caso como, por exemplo, o paradeiro do terceiro criminoso. Ainda não houve resposta.