Motorista desmaia dentro de carro na Avenida Ceará e precisa ser socorrido

Na tarde deste domingo (4), um carro estacionado na Avenida Ceará, ao lado do Terminal Rodoviário de Belém, chamou a atenção das pessoas que passavam no lugar. Isso porque a temperatura alcançou os 30 °C nesta tarde e os carro já estava a bastante tempo parado no meio da via. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBM-PA) foi acionado para averiguar a situação e prestou os primeiros socorros.

Segundo o publicitário e jornalista Fabrício Coleny, que passava pelo local, o motorista foi amparado por volta das 14h. Ele registrou o momento em que os bombeiros chegaram ao local para prestar os primeiros socorros e investigar o ocorrido, já que, até então, não se sabia a causa da parada. Não se sabe por quanto tempo o carro ficou estacionado no acostamento da avenida exposto ao sol.

“Como o carro já estava parado há muito tempo sob o sol forte, transeuntes chamaram o Corpo de Bombeiros para tentar socorrer. Com os vidros peliculados, não havia como saber quantos ocupantes estavam no veículo e nem seu estado”, explica Coleny.

Após a chegada dos bombeiros, é possível notar pelas imagens que o publicitário produziu, o momento em que os vidros traseiros do carro são quebrados para que os agentes conseguissem socorrer o motorista. Segundo ele, conhecidos da vítima foram chamados no local e tentaram contato com familiares. “Apenas um homem estava no carro e não foi informado se ele passou mal ou se estava alcoolizado”, observa Coleny.

Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou ao Grupo Liberal que atendeu um caso com essas características e prestou assistência a vítima. Confira a nota íntegra.

“Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que atendeu a uma ocorrência em que a vítima sofreu mal súbito e se envolveu em um incidente. Ela foi retirada do veículo e encaminhada para atendimento hospitalar”, relatou a corporação.