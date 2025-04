Criança escapa por pouco de acidente com pneu desgarrado de carro em São Félix do Xingu

Um pneu de um carro quase atingiu uma criança na manhã da última sexta-feira (28/02), no município de São Félix do Xingu, na região Sul do Pará. O pneu se soltou da dianteira de um carro que trafegava na via e foi em direção ao menino que descia de uma moto com outro menino e uma mulher.

O pneu passou a poucos centímetros do menino que desviou com o reflexo. Uma câmera de segurança pegou o momento em que o incidente ocorreu. A câmera mostra o horário de 10h10, quando a moto com a mulher e os dois meninos para na avenida Goiás, no Centro de São Félix do Xingu.

Após os dois meninos descerem, um carro que parece ser do modelo Gol Cinza aparece na imagem no mesmo sentido e em seguida a roda dianteira esquerda (do lado do motorista) se solta. A roda vai em direção à família, o menino desvia e acaba derrubando uma moto que estava estacionada.

Felizmente, o acidente não resultou em ninguém ferido. O menino escapou de ter ferimentos graves ou de ter sido projetado contra uma das motos estacionadas. Por sorte, não ocorreu nada de mais. O condutor do carro e a mulher, responsável pelos dois meninos, conversaram a respeito.