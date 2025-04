Motociclista é arremessado após colidir com carro em Moju

Um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro ocorreu na tarde de terça-feira (1º/4), na PA-252, em Moju, nordeste do Pará. O condutor da moto, que não teve a identidade revelada, chegou a ser arremessado após colidir com o automóvel. O acidente ocorreu em uma das vias principais da cidade, causando um grande susto aos moradores que estavam nas proximidades.

Uma câmera de segurança registrou o episódio. As imagens mostram que após o motociclista ter sido arremessado do veículo com a batida, ele ficou deitado por pouco na pista. Algumas pessoas vão socorrê-lo, enquanto o motorista estaciona o carro no acostamento da via.

Segundo o Portal Tailândia, o motociclista foi socorrido e levado para a Unidade Mista de Saúde de Moju, onde recebeu atendimento médico. A gravidade dos ferimentos não foi confirmada, mas o quadro de saúde da vítima ainda inspira cuidados. Já o condutor do carro envolvido no acidente, ele teve apenas ferimentos leves e permaneceu no local até a chegada das autoridades, ainda conforme o Portal Tailândia.

Em nota, a Polícia Civil informou na manhã desta quarta-feira (2/4) que a delegacia de Moju solicitou perícias e ouvirá testemunhas para auxiliar nas investigações. Uma pessoa foi encaminhada para o hospital e não houve registro de morte no acidente.