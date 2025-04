Jovem morre soterrado em acidente de trabalho no sudoeste do Pará

Lucas Félix dos Santos, de 19 anos, morreu na tarde de segunda-feira (31/3) após ficar soterrado durante um desmoronamento de barreira na comunidade Porto Rico, em Jacareacanga, na região sudoeste do Pará. O acidente ocorreu quando o jovem e seu pai retornavam do almoço para continuar o trabalho no garimpo.

Segundo Giro Portal, o genitor de Lucas relatou que a barreira desmoronou repentinamente, atingindo o filho dele. Apesar de ele ter tentado resgatar o rapaz, a vítima não resistiu. As últimas palavras de Lucas, ainda conforme o Giro, foram: “pai, não vai dar, não vou aguentar. Eu te amo muito".

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que a delegacia de Jacareacanga apura as circunstâncias da morte de Lucas. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou também a instituição.

O corpo de Lucas deve ser velado na 8ª Rua do Bairro Floresta, em Itaituba, também no sudoeste paraense.