Três acidentes fatais são registrados na Grande Belém neste sábado

A manhã deste sábado (29/3) foi marcada por três tragédias no trânsito da Região Metropolitana de Belém (RMB), resultando em mortes. Os acidentes ocorreram em diferentes pontos da capital paraense e da cidade vizinha Marituba, aumentando a preocupação com a segurança viária na região.

Em Belém, o primeiro acidente registrado aconteceu próximo ao Entroncamento, uma das principais vias da cidade. Um motociclista perdeu o controle de sua moto e atingiu o muro de proteção do elevado. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Civil do Pará, por meio de nota enviada ao jornal O Liberal, confirmou o ocorrido, mas não forneceu mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. A investigação segue em andamento, e o caso foi registrado para apuração.

O segundo acidente na capital também envolveu uma moto. Na rodovia Arthur Bernardes, o motociclista Pablo Santos Corrêa, de 33 anos, colidiu violentamente contra um poste. O impacto foi fatal, e ele morreu no local. À reportagem, a Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas e que testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer as causas do acidente. A rodovia Arthur Bernardes, que é conhecida pelo tráfego intenso, já foi palco de vários acidentes, gerando preocupações sobre a segurança dos motoristas e motociclistas.

Já na cidade vizinha de Marituba, na rodovia BR-316, um acidente envolvendo uma moto e um ciclista resultou na morte de Paulo Sérgio Angelim dos Santos, de 24 anos. O ciclista, que seguia pela rodovia, foi atingido pela moto e morreu na hora. O motociclista foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Civil do Pará está investigando o caso e informou que perícias também foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias da batida. Testemunhas estão sendo ouvidas para fornecer mais informações.