Localizado corpo de médico que trabalhava no Pará e desapareceu em João Pessoa

A Polícia Militar paraibana, com a ajuda de helicóptero, localizou o corpo do médico Samuel Almeida, de 40 anos. Natural do Maranhão, ele trabalhava em unidades de saúde de Ulianópolis e Dom Eliseu, municípios do sudeste do Pará. O corpo foi encontrado perto de viveiros de camarão no bairro de Mandacaru, em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, onde o médico estava a passeio com a esposa Ana Paula, de 32 anos.

Samuel e Ana Paula estavam em uma lancha a passeio na região da praia do Jacaré. Ela ficou ferida ao tentar salvar o companheiro. As buscas começaram, desde o desaparecimento de Samuel, no feriado do dia do trabalho, dia 1º. O Corpo de Bombeiros da Paraíba esteve no local e fez mergulhos, mas não encontrou a vítima.

VEJA MAIS

Segundo familiares, Samuel não sabia nadar e afundou ao tentar alcançar uma boia durante o passeio de lancha para ver o pôr do sol. Ana Paula também pulou na água na tentativa de salvá-lo, mas acabou sendo gravemente ferida pela hélice do motor da embarcação durante uma manobra e teve fraturas e lacerações nas pernas.

Ana Paula foi socorrida por uma equipe da Capitania dos Portos da Paraíba (CPPB) e recebeu os primeiros atendimentos no local. Depois, ela foi encaminhada, consciente e orientada, ao Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa. De acordo com boletim médico divulgado na sexta-feira (2), ela seguia internada com quadro clínico estável.

As buscas foram coordenadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, com apoio de duas embarcações partindo do mar e outras duas pelo rio. Além disso, foram usadas motos aquáticas de salvamento e drones.

De acordo com a segurança pública paraibana, a área onde ocorreu o sumiço do médico não é indicada para banho, por se tratar de um canal com forte correnteza, agravada pela mudança da maré. No momento do incidente, a embarcação do casal estava a cerca de 400 metros da área de observação para pedestres.

Conforme informações preliminares, Samuel utilizou uma boia na primeira entrada no rio, mas, ao mergulhar novamente, não conseguiu alcançá-la e acabou submergindo.