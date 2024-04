Micro-ônibus escolar cai de ponte e deixa feridos no Pará

Um micro-ônibus que fazia o transporte de alunos da rede municipal de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste paraense, caiu de uma ponte na vicinal Ralin, na tarde de quinta-feira (25). O motorista e cinco alunos foram socorridos por moradores da área. O condutor do coletivo, conhecido como "Carlinhos", sofreu um ferimento exposto na perna, enquanto uma aluna bateu a cabeça. Ambos foram encaminhados ao hospital e receberam tratamento adequado.

O acidente gerou indignação entre os pais d​os alunos, que já haviam relatado problemas anteriores com outros veículos do transporte escolar. Segundo informações do proprietário do micro-ônibus, o veículo anterior apresentou defeitos recorrentes, mesmo após reparos, sendo substituído pelo veículo envolvido no acidente.

O proprietário do ônibus atribuiu a responsabilidade pelo ocorrido ao motorista, o que desagradou os pais, que confiam na responsabilidade do condutor, especialmente no que diz respeito à segurança das crianças.

Representantes da gestão municipal estiveram no local para avaliar as medidas necessárias para melhorar as condições da ponte e evitar incidentes semelhantes no futuro.

A reportagem de O Liberal tenta contato com a prefeitura de Bom Jesus do Tocantins em busca de atualizações sobre o caso.