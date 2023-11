'Um cavalo e uma cavala junto' elogia Belo a esposa Gracyanne Barbosa

A musa fitness Gracyanne Barbosa chamou a atenção com fotos e vídeo em que monta em um cavalo na praia. O cantor Belo, marido de Gracyanne, fez comentários sobre o corpo da amada. "Eita brabo, um cavalo e uma cavala junto", falou Belo sobre a esposa.

Gracyanne fez fotos em pé e sentada no animal. As fotos foram feitas em viagem pela Bahia. Neste domingo, 05, a influenciadora postou os registros. Com um biquíni rosa, a artista ostentou o corpo musculoso.

Alguns dias antes, a musa divulgou fotos de costas de biquíni mostrando as grandes curvas. Ela também postou fotos curtindo a viagem ao lado de Belo em clima de romance.